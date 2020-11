La traición de Lee Rang a Lee Yeon es uno de los momentos que se verán en el episodio 11 de Tale of the nine tailed o La historial del de nueve colas, durante su estreno de nuevos capítulos esta semana.

Capturas del capítulo 10 de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Luego de que Lee Dong Wook demostrara todo lo que está dispuesto a hacer por su hermano, Kim Bum sigue desconfiando de él y nuevamente se verán envueltos en una pelea, donde el Imoogi es el mayor beneficiado.

Capturas del capítulo 10 de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Traducción al español del episodio

Cada episodio nuevo se estrena los miércoles y jueves a las 10.30 p. m. (KST). Por ello, te recomendamos revisar a qué hora se estrenará un nuevo capítulo del K-drama, según la diferencia horaria de tu país.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Perú: 8.30 a. m.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Indonesia: 8.30 p. m.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Colombia: 8.30 a. m.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Tailandia: 8.30 p. m.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en México: 8.30 a. m.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Filipinas: 9.30 p. m.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Chile: 10.30 a. m.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Malasia: 9.30 p. m.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Argentina: 10.30 a.m.

Ver ep. 11 de Tale of the nine tailed en Estados Unidos: 10.30 a. m.