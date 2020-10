Inolvidables bromances de K-dramas que emocionaron a los fans [VIDEOS]

Los conocedores de los K-dramas románticos sabrán que la pareja (comúnmente heterosexual) concebida como la principal según la trama, no siempre es la única estrella de la historia. En numerosas ocasiones, los bromances resaltan o terminan por robarse el show.

El término bromance, formado por la unión de las palabras ‘brother’ (traducido del inglés al español como ‘hermano’) y romance, alude a la relación de varones unidos por un fuerte vínculo afectivo no sexual.

En las producciones surcoreanas televisivas, este normalmente es un agregado que otorga buena dosis de humor gracias a las deslumbrantes interpretaciones de las estrellas masculinas, pero hubieron casos donde estas parejas causaron tal furor que, incluso tiempo después de la emisión de sus series, son recordadas con mucho entusiasmo.

Sin más preámbulos, en este artículo presentamos algunos de los bromances de K-dramas que los fans amaron tanto o más que a la pareja principal.

Choi Si Won y Park Seo Joon en She was pretty

El bromance de She was pretty (MBC, 2015) fue más un afecto unilateral que el recordado Kim Shin Hyuk (encarnado por la estrella de SUPER JUNIOR, Choi Si Won) trató de reforzar con su carismática personalidad.

Por eso mismo, dejó inolvidables escenas producto de las reacciones de Ji Sung Joon, personaje principal a cargo de Park Seo Joon.

Park Seo Joon y Ji Sung en Kill me, heal me

Park Seo Joon y Ji Sung conforman el bromance de Kill me, heal me (MBC, 2015) retratado en la famosa escena ‘Yoona’s kiss’.

Aquí, Ji Sung interpreta a Yoona (una de las múltiples personalidades que su rol desarrolla debido a traumas de la infancia), mientras intenta besar al gemelo Oh Ri On.

Park Seo Joon y Park Hyun Sik en Hwarang

Al seguir con los trabajos de Park Seo Joon, mencionamos a Hwarang: The poet warrior youth (KBS2, 2016), drama histórico lleno de estrellas masculinas y bromances donde destaca el del protagonista con su coestrella Park Hyung Sik.

Los actores interpretaron respectivamente a los miembros de la élite Sun Woo y Ji Dwi, quienes pasaron de rivalizar por todo a ser grandes amigos que entrenan y luchan juntos contra sus adversarios.

Park Hyung Sik y Ji Soo en Strong woman Do Bong Soon

Park Hyung Sik y Ji Soo, en sus papeles respectivos, nunca fueron los más cercanos en Strong woman Do Bong Soon (JTBC, 2017).

Sin embargo, en la mente del personaje de Park Bo Young, sus interacciones no solo daban paso al bromance, sino que la simpática Do Bong Soon pensaba que su jefe y su amigo de la infancia sentían una atracción romántica mutua.

Song Joong Ki y Jin Goo en Descendants of the sun

Indiscutiblemente, la pareja Song-Song (Song Joong Ki y Song Hye Kyo) fue la estrella de Descendants of the sun (KBS2, 2016). Sin embargo, la relación del capitán Yoo Shi Jin con al sargento Seo Dae Yung (Jin Goo) fue otro de los fuertes atractivos de esta recordada serie.

Como muestra, rememoramos la escena del capítulo 16 donde los amigos disfrutan de la performance de la girlband K-pop Red Velvet.

Los chicos de Reply 1988

Reply 1998 (tvN, 2015-2016) no es una historia en la que una pareja acapare el hilo temático. En este drama familiar, con sus respectivas dosis de romance, juegan un papel fundamental los cuatro varones y la mujer que conforman el grupo de amigos de toda la vida.

Aún así, es inevitable mencionar la relación de los personajes de Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo, Park Bo Gum y Lee Dong Hwi, quienes se complementan entre sí con sus personalidades tan diversas.

Aquí, la famosa escena donde Jung Hwan, Sun Woo y Dong Ryong deslumbran con su playback y dance cover de “Last night story”, éxito de 1988 del famoso trío Sobangcha.

Jo Jung Suk y Go Kyung Pyo en Don’t dare to dream

A más de uno la relación de los personajes de Jo Jung Suk y Go Kyung Pyo en Don’t dare to dream (SBS, 2016) habrá provocado lágrimas.

Los mejores amigos se vieron enfrentados por el amor de una mujer (Gong Hyo Jin) que finalmente corresponde a uno de ellos. Aún así, pudieron sobrellevar la dolorosa situación gracias a la fuerza de su vínculo.

Lee Hyun Wooy Lee Hong Bin en Morrim school

De la sensación recíproca de desagrado, Yoon Shi Woo (Lee Hyun Woo) y Wang Chi Ang (Lee Hong Bin) llegaron a convertirse en ‘hermanos del alma’ en Morrin school (KBS2, 2016). Y aunque su amor por Sim Soon Duk (Seo Ye Ji) podría haber quebrantado su amistad, permanecen juntos hasta el final.

Gong Yoo y Lee Dong Wook en Goblin

El bromance de los K-dramas por excelencia. En Goblin (tvN, 2016-2017), la evolución de la relación entre el ‘ser inmortal’ y la ‘parca’ no sólo dejó para la posteridad hilarantes escenas.

Los personajes de Gong Yoo y Lee Dong Wook superaron la indiferencia inicial y lograron compartir la dolorosa verdad de su condición como seres espirituales condenados en el mundo terrenal.

K-dramas, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.