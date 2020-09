Song Joong Ki: filtran fotos de las grabaciones del nuevo drama Vincenzo

El rodaje de una escena del próximo drama Vincenzo, con Song Joong Ki encabezando el elenco, fue filtrada por los fanáticos.

A inicio de agosto se revelaron los actores que forman parte del proyecto del K-drama de tvN, así como detalles exclusivos del mismo que elevaron las expectativas.

Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin y Ok Taecyeon confirman papeles en el próximo drama de tvN, Vincenzo. Crédito: fotocomposición

De esta manera se supo que Song Joong Ki dará vida al protagonista de esta historia, el abogado y 'padrino’ de la mafia Vincenzo Cassano.

El cast es completado por la estrella femenina principal Jun Yeo Bin y el antagonista Taecyeon, líder del grupo K-pop 2PM.

Según compartió la producción, Vincenzo será una comedia negra en donde los dudosos héroes buscarán hacer justicia social a su particular estilo.

Tras el breve adelanto oficial se mantuvo discreción sobre el proyecto, hasta que los fans compartieron en Naver fotografías del rodaje de una escena.

Las mismas ponen al descubierto por primera vez el look que usará Song Joong Ki personificando al mafioso. Como dato extra, pero no menos importante, tras revelarse su apariencia el actor se volvió tendencia en los foros de conversación.

A continuación, un vistazo de lo que será Vincenzo, K-drama del director Kim Hee Won y la guionista Park Jae Bum anunciado para su estreno en el 2021 a través del canal tvN.

Fitran fotos del rodaje de Vincenzo, K-drama con Song Joong Ki. Foto: Naver

Cabe resaltar que, conforme a un usuario que difundió el contenido, la locación corresponde a una famosa panadería de Yeongjong, isla ubicada al oeste de la ciudad surcoreana Incheon.

Elenco de Vincenzo

Song Joong Ki, Jun Yeo Bin y Ok Taecyeon encabezan el elenco de Vincenzo. Junto a los protagonistas brillarán en pantalla Yang Kyung Won, Kim Yeo Jin, Jo Han Chul y Kwak Dong Yeon, quien realizó una aparición especial en It’s okay to not be okay.

Kwak Dong Yeon realizó un cameo en It's okay to not be okay. Foto: H& Entertainment

Song Joong Ki, últimas noticias:

