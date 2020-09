Katy Perry: “No quiero hacer números, sino mover corazones, por eso elegiría a BLACKPINK”

A través de una entrevista para el medio tailandés The Standar, la cantante estadounidense Katy Perry habló sobre BLACKPINK y los motivos por los cuales las escogería para realizar una colaboración.

Al ser consultada sobre trabajar con artistas asiáticos en una canción, la intérprete de “Hot n cold” explicó que estaba abierta a cualquier propuesta, pero detalló que existen algunas condiciones para poder concretarlas.

“Siempre estoy colaborando con cualquiera. Para mí, no se trata de la canción, sino del artista. En lo que respecta al K-pop, me encantaría hacer algo increíble. No por ser parte de la tendencia, sino parte de un movimiento”, contó Katy Perry.

Fue en este momento, que la misma artista explicó que BLACKPINK cumple con todas sus expectativas.

Asimismo, Katy Perry enfatizó en que, para ella, no es importante vender, y ahondó en sus razones.

“Para ser honesta, no estoy aquí para hacer números, estoy aquí para mover corazones. Entonces sí, (elegiría a) BLACKPINK. Ellas tienen las mejores canciones. Me hacen sentir sexy y conectada”, agregó.

Aquí puedes ver la entrevista completa de Katy Perry, en la que habla sobre una posible colaboración con las idols Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa.

BLACKPINK es uno de los grupos femeninos de K-pop más influyentes a nivel internacional.

Los exitosos temas de BLACKPINK como “How you like that” y “Ice cream”, esta última con la colaboración de Selena Gomez, han colocado a la girlband en los ojos del mundo.

Asimismo, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa también han trabajado junto a Lady Gaga y Dua Lipa.

BLACKPINK, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.