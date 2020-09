Xiao Zhan regresará a las pantallas de la televisión a través de Heroes in harm’s way, el primer drama chino basado en la emergencia por la pandemia de la COVID-19.

Después de protagonizar The untamed a mediados del 2019, el actor se convirtió en la celebridad más solicitada de China y encabezó los listados de preferencias entre los fans y las más prestigiosas marcas.

Xiao Zhan: actor, bailarín, cantante y diseñador chino de 28 años. Créditos: WAJIJIWA

Lamentablemente, este no ha sido su año. Tras ser víctima de boicot masivo por la controversia entre una facción de sus fans y creadores de contenido ficcional, decidió mantener perfil bajo.

Con todas las críticas a cuestas, en julio del 2020 se presentó como host en el evento conmemorativo por los 110 años del natalicio de Cao Yu que es considerado el dramaturgo más representativo de la lengua china en el siglo XX.

En la gala que significó su primera aparición pública en meses, Xiao Zhan entrevistó a la escritora Wan Fang, hija de la homenajeada figura. Deslumbró a la audiencia con su ingenio y conocimiento de las obras de Cao Yu y su interlocutora.

No obstante, de manera posterior se guardó discreción sobre su faceta en los C-dramas hasta que el 14 de septiembre CCTV anunció en Weibo el estreno de la nueva producción Heroes in harm’s way, donde participa el famoso de 28 años.

CCTV anuncia el estreno de Zui Mei Ni Xing Zhe o Heroes in harm’s way. Foto: Captura Weibo

Detalles de Heroes in harm’s way

Zui Mei Ni Xing Zhe o Heroes in harm’s way (por su título internacional) es un drama chino de antología compuesto por siete unidades distribuidas en 14 episodios.

Por primera vez en la televisión del país se retratará la lucha contra la COVID-19. Específicamente a través de conmovedores historias de personas comunes que emergen como héroes frente a la emergencia.

En la producción de CCTV que se estrena este 17 de septiembre en horario de máxima audiencia (8 p. m. CST), Xiao Zhan interpreta a Ci Ding de la unidad Xing Fu She Qu (Distrito de la felicidad).

Xiao Zhan en C-drama Heroes in harm’s way. Foto: Captura CCTV

Xiao Zhan, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales