It’s okay to not be okay: ver capítulos 11 y 12 del dorama de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji

El dorama coreano It’s okay to not be okay se acerca a la etapa final de su emisión manteniéndose como uno de los favoritos del público internacional. No es para menos, pues la serie protagonizada por Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji configura bellamente diversos elementos para representar un amor que surge en un ambiente donde prima la fragilidad de la salud mental.

Conmovedora historia donde también abunda misterio y suspenso estrena esta semana sus episodios 11 y 12 a través de tvN en Corea del Sur y en Netflix, bajo el nombre de Está bien no estar bien.

Previamente, el dorama dejó a sus espectadores impactados ante la explosión de las desgarradoras emociones de Sang Tae, quien acusó a su hermano Gang Tae de querer asesinarlo.

Además, llevó a la audiencia del llanto a la intriga en cuestión de minutos ya que Moon Young recibió crueles palabras de su amado y poco después fue sorprendida por la visita de quien se presume sería su desaparecida madre.

¿Dónde ver los capítulos 11 y 12 de Está bien no estar bien con sub español?

El canal surcoreano tvN y Netflix son los únicos medios con derechos para distribuir los capítulos de It’s okay to not be okay.

Cada sábado y domingo salen nuevos episodios del dorama de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji. Primero llegan al canal televisivo y luego, en cuestión de horas, a la plataforma de streaming a demanda.

Horario de transmisión de It’s okay to not be okay en Netflix

It’s okay to not be okay en Perú: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Indonesia: 10.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Colombia: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Malasia: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en México: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Filipinas: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Chile: 11.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Argentina: 12.00 m.

It’s okay to not be okay en Estados Unidos: 11.00 a. m.

Ver gratis It’s okay to not be okay

Si aún no te sumaste a Netflix recuerda que la plataforma ofrece un periodo de prueba gratuito a sus nuevos suscriptores.

Haciendo uso de este beneficio podrás disfrutar de It’s okay to not be okay sin realizar ningún tipo de pago previo. Conoce más sobre la modalidad entrando a esta nota (AQUÍ).

Tráiler del ep 11 de It’s okay to not be okay

Está bien no estar bien presentó el adelanto de su nuevo episodio 11. En el estreno, aparentemente se podrá descubrir el enigma en torno a la madre de Moon Young.

Además, todo parece indicar que Gang Tae aceptará de una vez y de manera sincera sus sentimientos hacia el personaje interpretado por Seo Ye Ji.

