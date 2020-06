5 imperdibles MV de Ryeowook, el ‘Eternal maknae’ de SUPER JUNIOR

En Corea del Sur ya es 21 de junio, una fecha especial marcada en el calendario de E.L.F, pues ese día se celebra el cumpleaños de Ryeowook de SUPER JUNIOR.

El artista, perteneciente a la línea vocal del grupo estrella del Hallyu, llega a los 34 años (según edad coreana) siendo reconocido como uno de los cantantes más talentosos de su país natal, respetado también por sus colegas del medio.

Kim Ryeowook, uno de los vocalistas principales de SUPER JUNIOR. Créditos: SM Entertainment

Con motivo de la fecha especial del también integrante de la subunidad SUPER JUNIOR KRY (conformada además por Yesung y Kyuhyun, los otros dos vocalistas principales de SJ), compartimos un listado que recoge sus imperdibles videos musicales (MV).

“The little prince”

Tema principal del primer mini álbum homónimo de Kim Ryeowook, lanzado el 27 de enero del 2016. ‘Little Prince’ es precisamente como el idol K-pop es llamado cariñosamente por sus admiradoras.

“I’m not over you”

La canción es el title track del segundo mini álbum del ‘Eternal maknae’ de SUPER JUNIOR, Drunk on love. Este trabajo fue lanzado el 1 enero del 2019, tras su regreso del servicio militar.

“Drunk in the morning”

Tercer tema de Drunk on love. El MV de “Drunk in the morning” fue estrenado el 4 de enero del 2019.

“One and only” - Special Video

“La distancia entre nosotros es amor”, canta Ryeowook en “One and only”. En el MV, estrenado el 28 de noviembre del 2018, el artista comparte momentos de su vida personal, principalmente su período en el Ejército.

“Cosmic”

Probablemente, “Cosmic” sea uno de los temas más apreciados por Ryeowook, pues en esta canta al lado de Bada. La referida solista fue integrante de S.E.S, grupo de chicas idol pionero y del cual Wookie es fanboy confeso.

Cabe resaltar que el setlit fue elaborado por un fanpage de SUJU y viene siendo reproducida en YouTube. AQUÍ puedes acceder al listado “Happy BirthDay Ryeowook”.

