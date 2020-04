MONSTA X: Kihyun se une al OST del dorama Welcome [VIDEOS]

Kihyun de MONSTA X hace su regreso a los OST a través de una nueva canción que formará parte de Welcome, dorama protagonizado por L y Shin Ye Eun.

El ídolo de 26 años, reconocido como uno de los vocalistas más talentosos del K-pop, se encargará de interpretar “Again spring”, séptimo tema original para la serie de comedia y romance que también es conocida como Meow, the secret boy.

Kihyun MONSTA X OST

Si bien la canción será lanzada de manera oficial el 9 de abril a las 6.00 p. m. (KST), a través de YouTube se ha presentado un teaser o adelanto en el que Yoo Ki Hyun (nombre completo del idol) brilla por su poderoso vocal.

Kihyun de MONSTA X: OST

El popular ‘Kiki', como le llaman sus fans MONBEBE, cuenta en su haber con varios OST, dos de estos cantados junto a su compañero de MONSTA X Jooheon: “Attracted woman" para Orange mermelade (2015) y “Can’t breathe” para Partners for justice (2018).

Asimismo, ha participado en las bandas sonoras originales de She was pretty (2015), Shooping king Louie (2016) y Suspicious partner (2017), con los canciones “One more step”, “The tiger moth” y “I’ve got a feeling”, respectivamente.

De igual manera, en 2018 se registró el último tema oficial que interpretó para doramas: “Love virus” de What’s wrong with secretary Kim?.

En esa oportunidad trabajó junto a su compañera de agencia Seol A (del grupo de chicas Cosmic Girls).