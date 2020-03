EXO: las cuantiosas donaciones de Lay en la lucha contra el coronavirus

La epidemia del coronavirus (COVID-19) ha motivado la solidaridad de diversos artistas asiáticos, siendo uno de los más activos el rapero y vocalista de EXO, Lay.

En ese sentido, la cuenta de Twitter Lay’s hands ha documentado todos los donativos realizados por Zhang Yixing (nombre real), desde que se dio la primera voz de alerta de la epidemia.

En enero, Lay destinó US$14,189 y 60 000 mascarillas para ser distribuidas en tres hospitales, según registra la Cruz Roja de Wuhan.

Iniciando febrero, la organización Hunan Morning Herald publicó en su cuenta de Weibo, la red social china más grande, un video de agradecimiento a Yixing por enviar 8 cajas grandes de máscaras KF94 que fueron distribuidas en tres hospitales locales.

En simultáneo, el Hospital Central de Changsha envió un agradecimiento vía TikTok a ‘Changsha’s little pride’ por el donativo de máscaras recibido.

A través de la aplicación Douban, se conoció que Lay también entregó 130 000 mascaras a diferentes estaciones de policías de Wuhan, ciudad china donde se habría originado la epidemia.

Registro del donativo realizado por LAY de EXO a la Cruz Roja de Wuhan. Enero, 2020.

El también actor del C-Drama The Golden Eyes envió 35 000 mascarillas divididas entre Second People’s Hospital en Changde y el Huanggang Central Hospital en Hubei. Además de distribuir otras 50 000 máscaras para diferentes comunidades de Hunan.

A través de su cuenta en Weibo, Lay presentó su canción It will be fine, creada con el objetivo de alentar y reconocer el esfuerzo del personal médico que lucha contra el coronavirus.

Tras la llegada de la enfermedad a Corea del Sur, el miembro de EXO donó 20 millones de wones (aproximadamente 15 000 dólares) junto al mensaje:

"Todos somos hermanos más allá de la sangre. Como vecinos cercanos, nuestros corazones también están juntos. Espero que podamos superar las dificultades juntos. Somos hermanos. Somos uno".

En marzo, a través de la Fundación de Bienestar Social de China, Lay entrega US$63 000 dolares para las familias de 2 médicos y 2 policías que lucharon activamente contra el COVID-19. Este donativo lo hizo en conjunto con Steve Aoki, Murda Beatz y Far East Movement.

Finalmente, el último aporte de ‘CEO Zhang’ es la canción Lit the Most Beautiful Scenery, compuesta por él junto a Hu Jiyan con arreglos de Yongshin Kim.

El tema es una colaboración de Zhang Yixing con el gobierno provincial de Hunan y la Liga de la Juventud.