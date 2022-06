“Al fondo hay sitio” llegó con nueva temporada y un renovado tercer ‘Jaimito’. El hijo de ‘Charito’ se aleja de sus versiones infantiles para dar paso a una etapa de adulto joven, esta vez de la mano del actor Jorge Guerra. Con ello, los espectadores ahora se aproximan al personaje en sus 22 años, y nos guiarán a todos los altibajos propios de la edad, como el autodescubrimiento y las rupturas amorosas.

Sin embargo, el cambio no necesariamente ha sido del agrado de los fans. Como se recuerda, esta famosa serie de América TV, creada por Efraín Aguilar, debutó allá por el 2009 con Aarón Picasso en la piel del más pequeño de la familia Gonzales. Luego de unas temporadas, la producción lo reemplazó por Andrés Mesías.

Este último pasó un tanto inadvertido por la memoria de los televidentes, por lo cual muchos se quedaron con la imagen de Picasso como el ocurrente niño. Ahora, con Guerra en el papel, la fiel fanaticada no ha quedado del todo contenta, pues se pueden leer diversos comentarios pidiendo que traigan al actor original para la novela.

Aunque es un tanto improbable que sustituyan a un artista por otro dentro de una misma temporada, ello no ha evitado que las redes se llenen de ‘demandas’ en torno al nuevo ‘Jaimito’. Claramente, hay de todo tipo de comentarios y aquí te dejamos algunos de los más divertidos que hemos visto en Facebook.

Fans de “Al fondo hay sitio” reaccionan al nuevo ‘Jaimito’. Foto: captura de Facebook

Fans de “Al fondo hay sitio” reaccionan al nuevo ‘Jaimito’. Foto: captura de Facebook

Fans de “Al fondo hay sitio” reaccionan al nuevo ‘Jaimito’. Foto: captura de Facebook

Fans de “Al fondo hay sitio” reaccionan al nuevo ‘Jaimito’. Foto: captura de Facebook

Fans de “Al fondo hay sitio” reaccionan al nuevo ‘Jaimito’. Foto: captura de Facebook

¿Por qué Aarón Picasso no regresó como ‘Jaimito’?

Hasta el momento no hay una razón sobre porqué “AFHS” 2022 le dijo ‘no’ a Aarón Picasso como Jaimito. Aun así, el actor declaró que tuvo las intensiones de integrar el elenco de la nueva entrega.

“La gente me dice: ‘¿Por qué no has querido?’. No, yo sí he querido, sí he tenido las ganas, pero no se ha dado. Las razones las desconozco, pero por mi parte me hubiera encantado porque es un personaje con el que yo crecí”, expresó Picasso en diálogo con el canal de YouTube “ChiquiWilo”.