Final filtrado de “House of the dragon”: ¡Decepcionado! HBO Max se pronuncia por spoilers

A pesar de tener una experiencia previa, HBO no ha podido evitar que el capítulo final de “House of the dragon” se filtrara en internet. Como se recuerda, en el 2019 pasó lo mismo con “Game of thrones”, serie inspirada en los libros de George R. R. Martin.

Si bien “Fuego y sangre”, novela que se usó para dar vida a “La casa del dragón”, fue publicado en el 2018, son varios los televidentes que no siguen la cronología de los textos, por lo que se han mostrado disconformes con los spoilers en redes sociales.

En conversación con Variety, un portavoz de HBO Max indicó que la filtración se detectó a través de uno de sus socios distribuidores en Europa, Medio Oriente y Asia.

“Sí, sabemos que el décimo episodio de ‘House of the dragon’ se ha publicado en sitios de torrents ilegales. Parece haberse originado a partir de un socio de distribución. Estamos monitoreando y sacando las copias de internet. Estamos decepcionados de que esta acción ilegal haya dañado la experiencia de visualización de los fanáticos, quienes podrán ver una versión final del capítulo cuando se estrene este domingo en HBO y HBO Max en 4K”, se leyó en un comunicado al medio especializado.

Daemon Targaryen y Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO Max

Final de “House of the dragon” llega este domingo 23 de octubre

Tras nueve capítulos llenos drama, romance y traiciones, “House of the dragon”, temporada 1, llega a su fin este 23 de octubre. En el desenlace veremos el regreso de los Targaryen, del lado de Rhaenyra, quienes harán frente a Alicent Hightower, su padre y a sus aliados.

Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower son interpretadas por Olivia Cooke y Emma D'Arcy. Foto: HBO Max

Con Aegon II Targaryen como el nuevo rey, tras ser presentado por Alicent, Rhaenys Targaryen llegará donde Rhaenyra para advertirle sobre la muerte de su padre y el cargo que ahora tiene su medio hermano. A partir de aquí, veremos el enfrentamiento de los negros contra los verdes.