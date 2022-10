“Rick y Morty 6”, capítulo 6 ONLINE: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver la serie de Adult Swim?

Si estás viendo “House of the dragon” en HBO Max, no dudes en completar tus noches con una buena dosis de “Rick y Morty”, la aclamada serie de televisión creada por Justin Roiland y Dan Harmon. El streaming está por lanzar el capítulo 6 de la producción, en el que la familia Smith ahora tendrá que arreglárselas para sobrevivir a una invasión alienígena.

Por ello, si no quieres perderte la nueva aventura de los simpáticos Rick y Morty, en las siguientes líneas tienes la guía completa del próximo lanzamiento.

“Rick y Morty”: avance del capítulo 6 de la temporada 6

¿Cuándo se estrena la temporada 6, capítulo 6, de “Rick y Morty”?

El capítulo 6 de “Rick y Morty 6” se estrenará este domingo 9 de octubre en HBO Max. Solo debes contar con una suscripción vigente para ver el nuevo episodio.

“Rick y Morty” 6×6: horario por países

Si vives en el Perú, podrás reproducir “Rick y Morty 6”, capítulo 6, a partir de las 10.00 p. m. A continuación, te dejamos más horarios según tu país.

Colombia, México y Ecuador: 10.00 p. m. del 25 de septiembre

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 11.00 p. m. del 25 de septiembre

Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a. m. del 26 de septiembre.

¿Dónde ver la temporada 6, capítulo 6, de “Ricky y Morty” ONLINE GRATIS?

Para ver el capítulo 6 de “Ricky Morty 6” es necesario contar con una suscripción de pago a HBO Max. No obstante, hay una opción para ver episodios de la serie totalmente gratis: debes entrar a la web oficial de Adult Swim y listo.

Sin embargo, hay un pequeño detalle: no todos los lanzamientos están disponibles sin costo.

La temporada 6 de "Rick y Morty" contará con un total de 10 capítulos. Foto: HBO Max

¿De qué trata la temporada 6 de “Rick and Morty”?

Aquí te dejamos la sinopsis oficial: Rick y Morty han vuelto. Retomamos la historia donde la dejamos, peor de lo que parecía y con la suerte por los suelos. ¿Conseguirán recuperarse para vivir más aventuras? ¿O se verán arrastrados por un océano de orina? ¡¿Quién sabe?! ¡Familia! ¡Intriga! ¡Un grupo de dinosaurios! ¡Más pis! Otra temporada imperdible de tu serie favorita.