“House of the dragon” y la incómoda escena de sexo de Alicent y Viserys: ¿cómo se grabó?

Las escenas de sexo son algo bastante común en el universo de “Game of thrones”. Precisamente, el capítulo 4 de “House of the dragon”, serie de HBO Max, dio lugar a varios momentos de este tipo. Pero hubo uno que destacó por tratarse de un escenario incómodo: la de Alicent Hightower (Emily Carey) y Viserys Targaryen (Paddy Considine), cuyos intérpretes están separados por una considerable diferencia de edad.

En dicho episodio, Alicent y Viserys tienen dos escenas de intimidad: una en la que ayuda a bañar a su esposo y otra en la que tienen sexo. En esta segunda, queda claro que la joven reina no desea ser parte del acto.

Emily Carey como Alicent Hightower en "House of the dragon". Foto: HBO

Carey, quien tiene 19 años , confesó a Newsweek que cuando leyó esas escenas en el guion del episodio “Rey del Mar Estrecho”, se sintió “asustada” .

Peor aún, antes de iniciar la producción, confesó haberse sentado a ver “Juego de tronos” y notar que había “un montón de violencia contra la mujer”.

Viserys Targaryen y Alicent Hightower desarollan una conexión durante los 6 meses del luto del rey. Foto: HBO Max

Su temor fue “porque en ese punto todavía no había conocido a Paddy, no sabía qué tan alegre era y lo fácil que iba a hacer la escena”, señaló. “Todo lo que vi era, ya sabes, un hombre de 47 años y yo. Estaba un poco preocupada”, agregó.

¿Cómo se grabó la escena?

Ya que estas escenas son complicadas por la considerable diferencia de edad entre ambos actores, la producción de la serie de HBO contrató a una coordinadora de intimidad.

Alicent Hightower y Viserys en "House of the dragon". Foto: HBO Max

“En la sala de ensayo fue de ayuda masiva, y en el set fue de gran ayuda. Sí, fue mucho más fácil de lo que pensé que iba a ser ”, contó Emily Carey.