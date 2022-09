El estreno de “House of the dragon”, capítulo 4 por HBO Max, ha servido para ver lo popular que es la historia precuela de “Game of thrones” en redes sociales. Con fanáticos emocionados por lo que está pasando con los Targaryen, también vemos cómo el trono de hierro sigue siendo un problema para todos, y no solo para esta casa real.

Con Rhaenyra en búsqueda de esposo, más por obligación que por deseo propio, el inicio del episodio nos deja ver a la princesa tratando de elegir a uno de sus pretendientes, quienes están más interesados en su poder que en ella misma. Cansada de verlos, decide regresar a King’s landing.

Boremund Baratheon (Julian Jones), Rhaenyra (Milly Alcock) y Criston Cole (Fabien Frankel). Foto: HBO Max

El regreso de Daemon y la escena que provocó caos en la corona

Ya en casa, Rhaenyra vuelve a ver a Daemon (Matt Smith). El príncipe se presenta ante Viserys (Paddy Considine) y dobla su rodilla para ofrecerle a su hermano los Peldaños de piedra como muestra de respeto.

Más adelante, Rhaenyra y Daemon hablan sobre cómo la vida es diferente para hombres y mujeres. Mientras para el príncipe el matrimonio es un “acuerdo político”, para la princesa es una “sentencia de muerte”.

Luego, y tras recibir una carta, Rhaenyra sale de palacio y se encuentra con Daemon fuera del castillo. Ambos caminan por la Calle de la Seda y la heredera se entera cuánto la gente prefiere a Aegon, su medio hermano, como rey sobre ella.

Pero el momento clave de los dos llega cuando Rhaenyra y Daemon entran a un burdel. Aquí, ambos hablan del amor y el sexo, el mismo que es visto de diversas maneras por los dos. Al salir del lugar, la princesa es casi descubierta por un guardia, pero este no le dice nada.

Del placer al rechazo en escena entre Rhaenyra y Daemon. Foto: captura de HBO Max

Al reencontrarse, Rhaenyra, fascinada por lo que ve, es atraída por Daemon. Ambos se dejan llevar por la pasión y se besan. Antes de que pudieran ir más allá, el príncipe la deja y sale de la Calle de la Seda.

La venganza de Rhaenyra y el adiós a Otto Hightower

Ya en casa, Rhaenyra seduce a Criston Cole (Fabien Frankel) y los dos pasan la noche juntos. A la mañana siguiente, Otto Hightower le avisa a Viserys que la princesa y su tío habían sido vistos en el burdel de la ciudad en una ‘situación comprometedora para una doncella’. Esto no solo enfurece al rey, sino que pide llamar a su hija.

Rhaenyra (Milly Alcock) y Criston Cole (Fabien Frankel). Foto: HBO Max

Tras conversar e increparle por lo sucedido, este le recuerda la historia detrás de la daga de acero valyrio de Aegon, el conquistador. Luego de esto, Viserys le da una solución para conservar su honor: ella se casará con Laenor Velaryon.

Rhaenyra acepta, pero con una condición: que su padre deje a Otto y este ya no sea más su ‘mano’. Ella le dice que Hightower está tratando de sabotear su camino hacia el trono para convertir a su nieto en el heredero. Así también, le informa sobre sus intrigas y cómo estuvo detrás de las visitas de Alicent tras la muerte de Aemma. Viserys la escucha y despoja a Otto de su puesto.