¿HBO Max desaparecerá?: qué pasará con el streaming y cuándo se sabrá si seguirá funcionando

En la guerra por el mejor streaming, HBO Max se estaba llevando los elogios de los televidentes por sus series de televisión y películas originales. Con el paso el tiempo, la plataforma ha recibido múltiples nominaciones a los premios Emmy, por producciones como “The white lotus”, “Hacks”, “Succession” y la popular “Euphoria”.

Por si esto fuera poco, el servicio se ganó la atención de sus usuarios a principios de 2022 cuando lanzó un especial con la reunión del elenco de la franquicia de “Harry Potter”, sumándose este contenido a la saga que se emite completa en la plataforma.

Series y películas eliminadas de HBO Max: ¿qué está pasando?

Según anunció Variety, HBO Max eliminó seis películas de su colección exclusiva Max Originals. Estas: son “The witches” con Anne Hathaway, “Moonshot”, “Superintelligence” con Melissa McCarthy, “An American Pickle”, “COVID-era locked down” y “Charm city kings”.

Esta decisión se habría tomado “como parte del esfuerzo de Warner Bros. Discovery para reducir costos”, según la información del portal especializado. “Los títulos en cuestión fueron retirados de la plataforma de transmisión, pero parece que su eliminación se realizó sin aviso”, se agregó.

¿Cuál será el destino de sus películas y series originales?

De todos los proyectos que tenía para desarrollar, fueron canceladas dos que los fans ha tomado por sorpresa: “Batgirl” y “Scoob!”. Esto ha generado incertidumbre entre el público, ya que HBO Max está a poco de estrenar uno de sus mayores lanzamientos “House of the dragon”. Por el momento, no se tiene mayor información sobre la continuidad de sus series y/o películas.

¿Cuándo sabremos si HBO Max sigue o no?

Pese a la naturaleza reservada de HBO Max, Deadline ha informado que Warner Bros. tendrá un día importante este jueves 4 de agosto, ya que se llevará a cabo una reunión de inversionistas donde se evaluará el destino del streaming.