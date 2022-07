Rompió su silencio. Iman Vellani, protagonista de “Ms. Marvel”, ha alzado su voz contra los haters y sus repetitivos comentarios negativos para la serie de Disney+. La producción que cuenta la historia de la primera heroína musulmana del UCM no ha sido del agrado de muchos y tanto las redes sociales como los portales especializados de cine y series lo han dejado bien en claro desde el día de su estreno.

A solo unos días del lanzamiento de su último capítulo, Vellani ha declarado que esta situación era algo que ya se esperaba, por lo que no la ha tomado por sorpresa. Y pese a estar dispuesta a aceptar todo tipo de recomendación, la actriz siente que en este caso no hay nada justificado.

"Ms. Marvel" estrenará su último episodio el próximo miércoles 13 de julio de 2022. Foto: Disney+

“Estoy a favor de la crítica constructiva, siempre que las personas tengan una preocupación o sugerencia legítima o algo real. Entonces me importa. Pero todo el odio que he visto no tiene base, no tiene mérito, es simplemente odio. Y está bien. No vas a impresionar a todos ”, señaló en una entrevista para NME.

Asimismo, Iman resaltó que, más allá de los comentarios negativos, la serie ha conseguido llegar hasta su público objetivo: “Uno completamente nuevo que no sabía que se iba a enamorar de este personaje, personas que nunca antes se habían visto representadas de manera positiva ”, explicó.

“The Marvels”

Mientras Iman Vellani prepara el cierre de temporada de “Ms. Marvel” en Disney+, la casa dirigida por Kevin Feige ya tiene agendada una película más con ella para el 2023: “The Marvels”.

"The Marvel" será dirigida por Nia DaCosta (en medio). Foto: José Alberto Cobacho Antolin/Twitter

La cinta reunirá por primera vez en pantalla a los personajes de Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan. Se espera su estreno para el 28 de julio del año que viene.