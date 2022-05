“Godzilla and the Titans”: director de “WandaVision” estará a cargo de serie del Monsterverse

El universo de los monstruos (Monsterverse) ha tenido una construcción bastante caótica en los últimos años. Los films del monstruo japonés se han ido presentando uno tras otros hasta el regreso de “Godzilla” en el 2014, cinta a la cual le siguieron “Kong: la isla calavera” (2015), “Godzilla: rey de los monstruos” (2019) y, finalmente, “Godzilla vs. Kong” (2021). Este 2022 ya está en marcha una serie del Monsterverse en Apple TV+, y ya se tiene director para los primeros capítulos.

¿Quién sería el director “Godzilla and the Titans”?

La nueva serie live action, que se llamará “Godzilla and the Titans”, llegará a Legendary TV y Apple TV+. De acuerdo con Variety, Matt Shakman, director de la serie de Marvel “WandaVision” , será quien dirija los dos primeros episodios del esperado programa. Ademá, se sabe que Shakman también acaba de ser elegido para dirigir “Star Trek 4″.

Shakman se encargará de los dos primeros capítulos de esta nueva serie que reunirá a los Titanes de nuevo y abordará la historia de Godzilla, Kong y compañía desde otra perspectiva. La sinopsis que presenta Variety dice: “Después de la estruendosa batalla entre Godzilla y los Titanes que arrasaron San Francisco y la impactante nueva realidad de los monstruos, la serie sobre el Monsterverse explorará el viaje de una familia para descubrir sus secretos enterrados y un legado que los vincula con la organización secreta conocida como Monarch”.

Aún no se sabe el reparto del spin-off

Si bien muchos esperan que “Godzilla and the Titans” se centre en Monarch, la agencia global encargada de estudiar y rastrear a titanes alrededor del mundo, no está claro si alguno de los actores de las cintas previas de la franquicia formarán parte de este spin-off.

El reparto de “Godzilla” de 2014 incluye a un elenco conformado por Elizabeth Olsen, Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn y Bryan Cranston. Mientras que “Kong: La Isla Calavera” fue protagonizada por otro gran reparto: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Jing Tian y Toby Kebbell.

Se esperan prontas novedades de esta nueva producción de Apple TV+.