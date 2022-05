“Thor 4″: guionista de “Moon Knight” se retiraría de Marvel si es que Gorr mata a Taweret

“Thor: love and thunder” llegará a la pantalla grande el próximo 7 de julio y según la sinopsis oficial de la cinta tendrá como principal villano a Gorr, el carnicero de los dioses, por lo que volveremos a ver a más deidades egipcias como lo explorado en “Moon Kinght”, la más reciente serie de Marvel en Disney Plus.

Si bien, son dos mundos diferentes, existe la posibilidad de que estas dos realidades se crucen. En ese sentido, durante una entrevista al guionista de “Moon Knight” se le preguntó sobre esta potencial conexión dentro del UCM.

Taweret, la diosa hipopótamo, aparece por primera vez en el episodio 5 de "Moon Knight". Foto: Disney Plus

¿Qué dijo el escritor de “Moon Knight” sobre Taweret?

Durante una entrevista con el medio ComicBook.com, el escritor de la serie de Disney Plus, Jeremy Slater, explicó lo que para él podría significar que alguno de los dioses de la serie aparezca en “Thor: love and thunder”:

“Dios, no lo sé. Honestamente no lo sé. De ser así, mi teoría es que sería un cameo de fondo, pero realmente no sé la respuesta a eso. Sería genial si sucediera. Me haría muy feliz, me encantaría ver a Taweret ahí en alguna parte, siempre y cuando no sea alguien a quien Gorr esté destazando. Si matan a Taweret, estoy acabado. Estaría oficialmente jubilado. No me recuperaría de eso personalmente. Un hipopótamo significa más para mí que la mayoría de las personas que conozco en la vida real ”.

¿Es posible una conexión entre “Moon Knight” y “Thor”?

La serie de Marvel se caracterizó por tomar distancia de otras entregas del UCM, evitando referencias a otros universos en todos sus episodios. Esto hizo que los espectadores se preguntaran en qué universo está siendo desarrollada la trama o hasta si era real lo que se estaban viendo considerando la condición del protagonista.

A pesar de todo esto, el singular héroe fue todo un éxito, por lo que los fanáticos de Marvel esperan volver a verlo pronto, y “Thor: love and thunder” sería un vínculo ideal para unirlo oficialmente al UCM.