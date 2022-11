Netflix cancela series de televisión y salva a otras. Fans agradecen que “Manifiesto”, la producción de TV creada por Jeff Rake, haya encontrado un nuevo (y prometedor, valga decir) destino en el streaming. Ahora, luego de un explosivo tráiler, el programa ya está listo para estrenar su cuarta temporada.

Sabemos que estás ansioso(a) por todo lo que se viene en los próximos capítulos (¿quién no lo estaría?), así que no alarguemos más la espera. Aquí te dejamos la guía completa para que no te pierdas ni un solo episodio de “Manifest” temporada 4.

La cuarta temporada de "Manifiesto" estará dividida en dos partes. Foto: composición LR/Netflix

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de “Manifiesto”?

¡La espera terminó! La temporada 4 de “Manifiesto” llegará a Netflix este viernes 4 de noviembre. Abróchate el cinturón porque en esta temporada se anticipa una tragedia para los protagonistas: un volcán está a punto de hacer erupción.

Según se ha mostrado en los avances oficiales, Ben, Michaela y demás personajes tendrán que evitar sus fechas de muerte, pero no tendrán el camino libre. En lo que intentan obtener respuestas, también tendrán que recuperar a la bebé Eden, luego de que Ángela la raptara.

Además, Cal, que ahora ha regresado como un adolescente, tiene información valiosa para compartir con los demás pasajeros. En tanto, veremos cómo el triángulo amoroso entre Zeke, Michaela y Jared se resuelve.

No solo eso, sino que también todos estarán obligados a encontrar más pistas para que, de una vez por todas (esperemos), sepamos qué sucedió realmente con el vuelo 828.

Los fanáticos están a la espera de la temporada 4 de "Manifiesto" para saber qué pasó realmente en el vuelo 828. Foto: Netflix

¿A qué hora se estrena “Manifiesto 4″ por países?

En el Perú, Netflix suele estrenar nuevas producciones en su plataforma a partir de las 2.00 a. m., por lo cual se espera que la temporada 4 de “Manifiesto” sea agregada en ese lapso. Aquí te dejamos horarios para otros países.

Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala: 1.00 a. m.

México, Colombia, Panamá, Ecuador: 2.00 a. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico: 3.00 a. m.

Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay: 4.00 a. m.

España: a las 9.00 a. m. del 5 de noviembre.

¿Cómo ver ONLINE la nueva temporada de “Manifiesto”?

La nueva temporada de “Manifiesto” se puede ONLINE a través de Netflix. El streaming adquirió los derechos de la serie, luego de que fuera cancelada por la NBC. Así, solo sabes tener una suscripción activa al servicio y podrás disfrutar de los próximos capítulos.

¿Cuál es el misterio detrás del vuelo 828 en "Manifiesto". Foto: composición LR/Netflix

“Manifiesto 4″: ¿qué personajes no regresarán?

Si bien veremos el regreso de diversas estrellas a “Manifiesto 4″, el reparto de la producción tendrá un ajuste respecto a dos personajes. Como se sabe, el final de la entrega anterior marcó la muerte de Grace Stone, por lo cual la actriz Athena Karkanis ya no retomará su papel para estos nuevos episodios.

Por otro lado, debido a que Cal ya no es un niño, el actor Jack Messina también se despide de su papel en este ciclo. En su reemplazo, el hijo de Ben Stone será llevado a la ficción por Ty Doran, en la versión adulta del muchacho.

¿De qué trata la serie “Manifiesto”?

¿Qué harías si abordas un avión y, tras una fuerte turbulencia, regresas a tierra firme años después, pese a que para ti solo pasaron unas horas? Bueno, eso es justamente lo que les pasó a los pasajeros del vuelo 828 de Montego Air.

Luego de regresar al presente, los tripulantes deben averiguar no solo qué les pasó, sino resolver extrañas situaciones que han comenzado a experimentar después de que volvieron. Ello mientras el reloj de una muerte cercana hace tic tac en sus oídos (no de manera literal, pero ya nos entiendes).