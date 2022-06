Luego de esperar por tres años, fans de “Stranger things” finalmente recibieron la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix, en la que trajeron a flamantes personajes, entre villanos y aliados. Algunas de las estrellas revelación que nos dejó la recién estrenada entrega fue Eddie, interpretado por Joseph Quinn. No obstante, él no ha sido el único que ha ganado gran atención.

Entre los antagonistas con los que la audiencia desarrolló una especie de relación amor/odio, ‘Enzo’ y 001 son los más populares, pero hay un factor adicional que los une: los actores detrás de ellos ya eran conocidos por el público. En ese sentido, aquí te contamos dónde los has visto antes.

"Stranger things 4" ya se ha estrenado en Netflix y su trama se desarrolla a través de capítulos de más de 1 hora, al menos en el primer volumen. Foto: composición/Netflix

Jamie Campbell Bower - Vecna

Jamie Campbell Bower es responsable de uno de los más grandes cambios que los espectadores vivieron en “Stranger things 4″, además de presentarnos uno de los giros de trama más impactantes en la serie. En caso te lo preguntes, el mencionado actor está detrás de 001, Henry Creel en su versión adulta, Peter Ballard y del mismísimo monstruo Vecna.

El paso de ‘héroe’ a villano puede que haya sido muy inesperado para los fans, pues primero vimos a Número Uno ser el aliado de Once hasta luego tenerlo como un potencial asesino. Claramente, esto no pasó, pero durante sus apariciones muchos quedaron con la sensación de “su cara me suena de algún lado”.

Ello se debe a que Jamie ha formado parte de dos famosas franquicias (o 3, dependiendo de cómo quieras verlo) antes de llegar a la serie de Netflix: fue Caius Vulturi en “Crepúsculo” y dio vida a la versión joven de Gellert Grindelwald, tanto en la segunda entrega de “Animales fantásticos” como en “Harry Potter y las reliquias de la muerte 1″.

Otros títulos en los que está acreditado, podemos encontrar a “Sweeney Todd”, “The dinner party”, Anonymous”, y más.

Jamie Campbell Bower como Caius Vulturi. Foto: difusión

Tom Wlaschiha - Dmitri Antonov/’Enzo’

En la producción creada por los hermanos Duffer, Tom Wlaschiha da vida al soldado soviético Dmitri Antonov, a quien Joyce y los demás llaman ‘Enzo’. Al igual que Henry Creel, este militar se presenta como un villano, aunque pronto comienza a ganar empatía de los fans gracias a que, por interés o porque no tenía otra opción, ayuda a Hopper.

A pesar de que en la ficción protagonizada por Millie Bobby Brown interpreta a un guardia ruso, Wlaschiha es un artista de origen alemán, por lo cual su trayectoria la ha construido, en su mayoría, en producciones de su país de origen. No obstante, ello no ha evitado que goce de popularidad gracias a una famosísima serie de HBO: “Game of thrones”.

En “Juego de tronos” participó desde 2012 hasta 2016 e interpretó a Jaqen H’ghar. Asimismo, coincidentemente, compartió escenas con Campbell Bower en “Anonymous”.

Por otro lado, otros contenidos que le dieron popularidad entre el público están “Valkyrie”, filme protagonizado por Tom Cruise, y en “Jack Ryan”, producción de Amazon Prime Video con John Krasinski, quien tuvo un cameo en “Doctor Strange 2″.