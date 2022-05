“Stranger Things 4″ llega a Netflix este mes de mayo. Sus primeras críticas adelantan que el trabajo de los hermanos Duffer, creadores de la serie de televisión, ha tomado un tono más maduro y arriesgado y asegurán que dejará sorprendido a los fanáticos. Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), protagonistas de la serie, regresan con una nueva y misteriosa aventura.

Han pasado seis años desde que la primera temporada del show llegó al streaming y sus actores principales ya han dejado de ser niños, algo que los escritores han comprendido correctamente para esta nueva entrega.

“Cuando se lo presentamos a Netflix hace tantos años, le presentamos cómo son los niños... los Goonies en ‘E.T.’. Esa es su historia (...), pero este año no tenemos a los niños. Ya no podemos hacer ‘Los Goonies’”, señaló Ross Duffer a Present Company With Krista Smith en una pasada entrevista.

"Stranger things" tuvo su estreno en Netflix en julio de 2016. Foto: composición/ Netflix

De esta manera, la madurez de los actores ha hecho que sus personajes puedan ser inclinados hacia una trama más terrorífica en la cuarta temporada de “Stranger Things”, según lo señalado por uno de los creadores.

“Stranger Things 4″ más oscura que nunca

Las primeras reacciones al primer episodio de “Stranger Things 4″ ya se pueden encontrar en redes sociales y todo indica que la larga espera para una nueva temporada ha valido la pena.

Alex Zalben de “Decider”:

“El estreno de la temporada 4 es muy arriesgado, emotivo y más aterrador que nunca. Pero, más que nada, es tan bueno tener estos personajes y esta serie de regreso. Anímate, porque no hay nada como esto en la televisión”.

Escena del tráiler de "Stranger things 4". Foto: Netflix

Steven Weintraub de “Collider”:

“El primer episodio de ‘Stranger Things 4′ es bueno. Es casi una hora y 15 minutos de establecimiento y me encantó. En lugar de apresurarse en la temporada, los hermanos Duffer se toman su tiempo y construyen mucho el carácter. No es lo que esperaba y me encanta cuando eso sucede”.

Sophia Soto de “The Nerds of Color”:

En general, el episodio 1 da una gran vibra de “la calma antes de la tormenta”. Luego... llegas al final y estás al borde de tu asiento, listo para disfrutar el resto de la temporada de una sola vez. Todos los involucrados lo sacan por completo del parque.

Max flotando frente a Lucas, Steve y Dustin en el tráiler de "Stranger Things 4". Foto: Netflix

AJ de “The Movie Podcast”:

“El episodio 1 de ‘Stranger Things 4′ es emocionante y aterrador. La historia vuelve a sus raíces y ofrece la temporada más increíble y siniestra de todas. Millie Bobby como Eleven continúa robando el espectáculo y el resto del elenco es fantástico. ¡Los fans están listos para el viaje!”.