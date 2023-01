Globos de Oro 2023: “Pinocho” gana como mejor película animada

Guillermo del Toro nos sorprendió con su gabinete de curiosidades, pero nadie esperaba que nos conmoviera el corazón el mismo año con su adaptación del cuento de “Pinocho”. Luego de su exitoso paso en Netflix, llegó a los Globos de Oro 2023 y ganó como la mejor película animada del año.

Como se sabe, el director mexicano demoró 15 años en dar vida a su versión del clásico y ahora no podría estar más orgulloso por el reconocimiento que su trabajo ha tenido en la importante ceremonia que premia lo mejor de la industria.

¿Contra quiénes compitió “Pinocho”?

Para alzarse con el preciado galardón, “Pinocho” de Guillermo del Toro tuvo que vencer a estos difíciles contrincantes: “Marcel the shell with shoes on”, “Puss in boots: the last wish” y “Turning red”. Ahora los fans se preguntan si podrá volver a repetir la hazaña en las siguientes premiaciones.

¿De qué trata la película?

En un pueblo italiano, el títere de madera Pinocho cobra vida y se esfuerza por comportarse como un niño de carne y hueso. Sin embargo, su vida da un vuelco al unirse a un circo y descubrir la complejidad de la vida sin su padre.

.Gregory Mann dio la voz de Pinocho en el film. Foto: Netflix

“Es una adaptación visualmente impresionante que abarca la oscuridad de su material de origen”, elogió la crítica de Rotten Tomatoes donde consiguió una aprobación del 97% por parte de los especialistas y 91% de los fans.

La película “Pinocho” solo se encuentra disponible en el catálogo de Netflix, el gigante del streaming que confió en Guillermo del Toro y su visión de la obra.