“AFHS”: ¡Charito vs. Diego! Tensa pelea tras la confusa pedida de mano de Joel a Macarena

Con Macarena intentando cortar su relación con Bernardo, este usó su último recurso para que ella lo acepte: pedirle matrimonio. Con Diego Montalbán apoyando la unión, ‘Berni’ le preguntó a ‘Maca’ si quería casarse con él. Cuando la joven estaba por responder, entra Joel Gonzáles y le hace la misma pregunta. Curiosamente, ella sí se puso el anillo que le da. Sin más esperanzas, Bernardo abandonó la casa de Las Lomas.

Pero las cosas no terminaron ahí. Un furioso Diego Montalbán persigue a Joel por interrumpir sus planes. En la calle, ambos se gritaron, algo que no le gustó a Charito, quien salió en defensa de su hijo. “Una dosis de ubicaína es lo que le falta a tu hijo”, dijo el chef, a lo que Charo exigió que no le faltaran el respeto. “Si tu hermana quiere ser feliz con una Gonzáles, ¿cuál es el problema?”, lo increpó. “El único parásito en este barrio eres tú”, agregó.