Jackie Chan: ¿por qué dejó de hacer películas de acción, pese a ser un ícono del karate?

No hay duda de que Jackie Chan es una leyenda viva del cine. Su carrera artística lo llevó rápidamente a la cumbre de Hollywood y, entre los momentos más icónicos de su trayectoria, se ha enfrentado contra famosas personalidades del medio, como Chuck Norris y hasta el mismísimo Bruce Lee. Entre sus películas más recordadas tenemos “Duro de matar” y “Acción policial”.

En "Operación Dragón", con Bruce Lee, Jackie Chan fue un extra que ataca al protagonista en una recordada escena. Foto: Screen Rant

Sin embargo, este tipo de proyectos, principalmente con grandes dosis de explosivas escenas y comedia, formaron parte de los 80 y 90, épocas en las que Chan era de las mayores figuras de la pantalla grande. ¿Por qué ya no lo vemos tan seguido como antes?

Vale decir que, a pesar de su edad (actualmente 68 años), el actor hongkonés todavía se mantiene activo en la industria, aunque con un poco menos de notoriedad que en épocas anteriores. ¿La razón? Decisión propia.

Jackie Chan es una de las figuras más famosas del cine de acción y comedia en Hollywood. Foto: Composición/Golden Harvest

¿Por qué Jackie Chan ya no hace tanto cine de acción?

Lejos de complicadas coreografías marciales, Jackie Chan continuó desarrollando su carrera en años recientes. Pero no solo está un tanto distanciado de Hollywood, también ha puesto un alto a aquellas narrativas ligeras.

En 2020, sus verdaderas razones salieron a la luz. En entrevista con el portal Filmelier, el intérprete comentó que, si bien es cierto que él “nunca dejó Estados Unidos”, se le hizo difícil “encontrar el guion adecuado”. De ese modo, detalló que prefería buscar historias que le permitan mostrar a sus fans una faceta diferente de su talento.

“Quiero asegurarme de que cada año el público pueda ver muchas caras diferentes de Jackie Chan . Me gustaría que el público me considerara como un actor que sabe hacer acción, no solo como una estrella de acción. No me gusta ser repetitivo”, explicó.

Por supuesto, esto no limita a Chan de aceptar propuestas interesantes. De acuerdo con su perfil en el portal IMDb, el actor ya alista sus nuevas películas para los próximos años.

Si eres seguidor de su trabajo, te entusiasmará saber que “Kung Fu Panda 4″, “Monkey”, “Project X-Traction” y “Ride on” son algunas de las cintas en las que podrás volver a verlo.