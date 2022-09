“Andor” en Disney Plus: Diego Luna no volverá a Star Wars pese a su éxito

La serie “Andor” llegó a la plataforma de streaming Disney Plus para expandir el universo de Star Wars. Se trata de una precuela de “Rogue one” que contará el pasado de Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, a través de 12 episodios e incluso una segunda temporada.

Para sorpresa de los fans, el actor contó a Entertainment Weekly que le quedan dos años más para dar vida al personaje hasta que finalicen el rodaje de la secuela. Después de esto, negó rotundamente la probabilidad de verlo en otro título de la franquicia.

“Las cosas han de tener un principio y un final para que lo entienda y disfrute del viaje. Hasta hoy puedo decir que nunca me he metido en un proyecto con la ambición de que durara más tiempo o llegara a algún lado que no tengo delante”, explicó sobre su decisión.

“Para mí eso será todo. Es un hermoso viaje ahora que tengo 24 episodios, 24 películas más cortas para contar de dónde viene Cassian y cómo llegó a ser quien conocimos en Rogue one”, concluyó sobre su experiencia en el universo de Star Wars.

¿De qué trata la serie “Andor”?

La serie explora una nueva perspectiva de la galaxia de Star Wars y se concentrará en el viaje de Cassian Andor, quien busca descubrir qué clase de diferencia es capaz de hacer. La narrativa pone al frente el cuento de la rebelión contra el Imperio y cómo todos se involucraron en ella.