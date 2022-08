“House of the dragon” y la historia de George R. R. Martin en la que se inspiró

“House of the dragon”, precuela de “Game of thrones”, nos transportará varios siglos atrás para mostrarnos a la realeza dividiéndose en dos bandos por la elección del heredero al Trono de Hierro. Además, finalmente conoceremos qué pasó con el linaje de los Targaryen.

Su estreno en HBO Max tiene emocionados a todos los fans, y razones no faltan gracias a su atractiva historia basada en la novela “Fuego y sangre”. Lo que pocos seguidores conocen es que el creador George R. R. Martin se basó en una historia real.

En una entrevista para Slash Film, el escritor contó que se inspiró en el periodo de anarquía inglesa. Se trata de una época de extrema misoginia que empezó cuando el rey Enrique I proclamó a su hija Matilde como heredera del trono porque no tenía un descendiente varón para ocupar su lugar.

Como era de esperarse, la nobleza inglesa rechazó esta decisión e incluso postuló a su sobrino para que ella no fuera la gobernante legítima. Al final, esto desembocó en una guerra civil que sigue dando de qué hablar hasta la fecha.

“Mis libros son fantasías, pero me inspiro mucho en la historia. No creo que el reino de Westeros sea más misógino que el mundo real o lo que llamamos historia”, enfatizó cuando le preguntaron sobre las críticas que podría recibir la serie por su fuerte contenido.

“House of dragon” tiene agendado su estreno para el próximo 21 de agosto exclusivamente por HBO Max.