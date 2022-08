“House of the dragon” se estrena en HBO Max: ¿cuándo y a qué hora ver la serie?

“House of the dragon”, la nueva apuesta de HBO Max, no dejará que el universo ficticio de George R. R. Martin deje la pantalla chica. Su primera temporada nos mostrará la caída de la casa Targaryen, por lo que su estreno es uno de los más esperados de la temporada.

Con motivo a su lanzamiento, te compartimos todo lo que necesitas saber para que no te pierdas la serie y seas parte de la prometedora experiencia del show.

¿Cuándo se estrena la serie?

La fecha de estreno de “House of the dragon” está agendada para el próximo 21 de agosto en HBO Max.

¿De qué tratará “House of the dragon”?

Basada en el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin, la serie nos contará qué le pasó al linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros, hasta su caída en la revolución.

¿Cuál es la conexión con “Juego de tronos”?

“House of the dragon” es el primero de varios spin-offs de “Game of thrones”. Sus eventos toman lugar 300 años antes, por lo que no faltarán referencias y conoceremos a personajes legendarios, cuyo nombres solo hemos escuchado en la serie original.

Tráiler final