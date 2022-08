Keanu Reeves lo hizo otra vez: actor conmueve a internet con tierno gesto a mujer de 80 años

No es la primera vez que Keanu Reeves se gana el corazón de los fans. En su próxima película “John Wick 4″ será un implacable asesino que destruye a quien se interpone en su camino, pero en la vida real no deja de ser una persona sumamente humilde. Esta vez, el protagonista de “Matrix” tuvo un noble gesto con una mujer de 80 años; una historia conmovedora que no olvidarás.

Todo empezó con el post de un usuario en un foro de Reddit: “¿Qué es algo que ha hecho una persona famosa que cambió por completo la forma en que lo veías?”, publicó. Su pregunta obtuvo un centenar de respuestas, entre las que destacó una en particular: la historia de Keanu y una adulta mayor.

Keanu, el reflejo de un hombre fallecido

La anécdota fue contada por el nieto de la señora, quien aseguró que su abuela “estaba enamorada de Keanu Reeves”, porque le recordaba muchísimo a su fallecido abuelo cuando este era joven.

Keanu Reeves ha destacado por llevar una vida sin lujos. Foto: AFP

“Vio todas sus películas, desde ‘Bill y Ted’ hasta ‘Matrix’. Tuvo un derrame cerebral cuando tenía poco más de 70 años y estuvo prácticamente confinada en su casa durante los últimos 10 años de su vida , por lo que ver películas era su principal pasatiempo”, describió el usuario afdc92 en el post de Reddit.

Post de Reddit con la historia de Keanu y la mujer de 80 años. Foto: captura de Reddit

El noble gesto de Reeves

Entonces, ¿cómo llegó esta historia a oídos de Keanu Reeves? El nieto cuenta que un día su tío tuvo la suerte de encontrarse con el actor en un restaurante. Al verlo, se le acercó con respeto y le dijo: “Normalmente, no hago esto, pero solo quería que supieras que mi madre de 80 años te ama y ha visto todas tus películas. Le recuerdas a mi padre”.

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos de Hollywood y sus fanáticos lo respaldan. Foto: AFP

¿Cuál fue la reacción de Keanu? Pedirle el teléfono y llamar en ese mismo momento a la mujer. “Habló con mi abuela durante varios minutos y absolutamente hizo mejor su año. Estaba tan aislada y su genuina amabilidad hacia ella y su interés mostraron lo verdaderamente asombroso que es” , concluyó.

Sin dudas, esto le valió el aplauso de los cibernautas en redes sociales y quedará grabado como otro de los grandes gestos del artista.