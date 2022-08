Armando y Michelle de “Betty, la fea” fueron pareja: serie en la que ‘olvidaron’ a Beatriz

Hace unas semanas, “Betty, la fea” dejó Netflix, algo que no solo causó la tristeza de los usuarios, sino reclamos que pedían que esta decisión se revierta. Si bien finalmente la telenovela salió, seguidores de la ficción colombiana están a la espera de saber qué streaming ahora la tendrá.

Mientras llega esta noticia, recordemos a dos de sus actores más populares: Jorge Enrique Abello y Patrick Delmas. Los intérpretes, que en la trama de Fernando Gaitán fueron rivales, tienen una serie en la que son pareja.

Jorge Enrique Abello y Patrick Delmas en “Aquí no hay quien viva”

En el 2008, Patrick Delmas y Jorge Enrique Abello protagonizaron “Aquí no hay quien viva”, serie en la que interpretan a Mauri y Fer, el periodista y el abogado del apartamento 202, respectivamente.

Ambos dan vida a dos jóvenes homosexuales que tienen que lidiar con una situación: Mauri es abiertamente gay, pero Fer todavía no puede confesarle la verdad a su familia y amigos.

En aquel año, el primer beso de ambos personajes causó sensación entre la audiencia, ya que venían de ser rivales en “Yo soy Betty, la fea”. Ambos comentaron sobre este momento. “Fue chistoso. Con Jorge hemos tenido que hacer más de 10 tomas porque era imposible. Él es muy apasionado”, dijo Delmas.

“Fue muy difícil. No parábamos de reírnos entre toma y toma. Los besos de las manos fue lo peor. El director se dio cuenta de que besaba la mía y no la de él. La risa también me delataba”, agregó Abello.

En el 2021, los actores se reunieron en una amena charla en YouTube. Aquí, ambos hablaron sobre la escena y cómo la misma es inolvidable para ellos.

“Fue un momento traumático para los dos, pero nos ha unido para siempre. Teníamos personajes muy diferentes, mientras yo estaba muy enamorado, el tuyo era más relajado. La escena fue complicada, no parábamos de reír”, compartió Patrick Delmas.