Sylvester Stallone explota contra spin-off de Iván Drago: “Una vez más recogiendo los huesos”

“Rocky” es, sin duda, una de las películas más icónicas de Sylvester Stallone y de los 70 y 80. Su enorme éxito, además de su gran influencia en Hollywood, esconde una historia de superación; sin embargo, el tiempo no ha sido muy amable con la trama, ni con el mencionado actor, quien protagonizó y creó la saga principal del boxeador.

De hecho, hace algunas semanas hizo un llamado para que le devuelvan los derechos de su legendario personaje, pues quería garantizar el futuro de sus hijos. Pero todo parece estar en contra suya.

Stallone espera recuperar el control total de "Rocky" alguna vez. Foto: composición LR / United Artists

Buitres y parásitos

Casi como una fórmula certera de ganancias aseguradas, los remakes, secuelas y spin-offs se han hecho más comunes en los últimos años, sobre todo con aquellas franquicias que han probado su efectividad en la taquilla. En ese sentido, se anunció una historia derivada de “Rocky”, esta vez centrada en su rival Iván Drago.

Esto ha provocado la iracunda respuesta de Stallone, cuyo amargo sentimiento se ha dejado sentir a través de una contundente publicación en su cuenta oficial en Instagram.

“Una vez más, este patético productor de 94 años y sus inútiles e imbéciles hijos buitre, Charles y David, están una vez más recogiendo los huesos de otro maravilloso personaje que creé sin ni siquiera decírmelo ”, inició en su publicación.

Pese a su evidente frustración, aprovechó el momento en extender sus disculpas a sus fieles seguidores: “Pido perdón a los fans, nunca quise que los personajes de Rocky fueran explotados por estos parásitos... Por cierto, no tengo más que respeto por Dolph, pero me gustaría que me hubiera dicho lo que estaba pasando a mis espaldas ... Mantén a tus verdaderos amigos cerca”.

Stallone manda mensaje contra el nuevo spin-off de Iván Drago. Foto: captura de Instagram

El productor al que ‘Sly’ hace referencia es Irwin Winkler, con quien ha tenido mediáticos problemas anteriormente. Este último y su familia se encargaron de expandir la narrativa de “Rocky” a lo largo de los años, con envidiables ingresos en la taquilla. Ahora que MGM es parte de Amazon Studios, los planes para más tramas estarían sobre la mesa.