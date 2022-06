“Irreconocible, no es nuestro Buzz”: Tim Allen critica y desaprueba a “Lightyear”

“Lightyear” llegó a los cines bajo polémicas y tras ser prohibida en 14 países debido a una escena que muestra un beso entre dos mujeres. Esto ha ocasionado que la recaudación mundial de taquilla se vea afectada.

Si bien, dicha escena fue apoyada por Disney y por Chris Evans, quien presta la voz al guardián espacial, tal parece que el actor Tim Allen, quien le dio voz al juguete en “Toy story”, no estaría del todo feliz con la nueva cinta animada.

Tim Allen desaprueba “Lightyear”

El actor conocido por protagonizar el filme de 1998, “Santa cláusula”, reveló, durante una entrevista con el medio ExtraTV, qué opinaba sobre la nueva adaptación del juguete al cual prestó voz en la franquicia de “Toy story”.

”Este es un equipo completamente nuevo, que realmente no tuvo nada que ver con las primeras cuatro películas ”.

El actor de 69 años reveló que al enterarse de que se estaba haciendo un live-action de Buzz Lightyear pensó que sería con “humanos reales, no algo animado”.

“Realmente no hay Buzz de Toy Story sin Wood”, continuó. “No estoy seguro de cuál es la idea, soy un tipo de trama. Parecería ser una gran historia de aventuras y, por lo que veo, no es una gran historia de aventuras. Es una historia maravillosa, simplemente no parece tener alguna conexión con el juguete. No tiene relación con Buzz ”.

“Lightyear” llegó a los cines el reciente 16 de junio y sirve como una precuela a “Toy story” de 199.