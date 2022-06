“Everything everywhere all at once”: el ‘verdadero’ multiverso de la locura llegó a los cines

“Everything everywhere all at once”, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, es una de las películas más esperadas por los amantes del cine. Esto no es solo por los elogios de la crítica, sino también por los avances que prometen superar incluso a “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

La cinta se puede ver desde este jueves 23 de junio en los cines peruanos, por lo que te compartimos todos los detalles de la producción a fin de esclarecer tus dudas al respecto.

¿De qué trata?

La vida de Evelyn, una insatisfecha inmigrante china en Estados Unidos, cambia para siempre cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, por lo que se ve envuelta en una aventura sin precedentes en la que únicamente ella puede salvar el mundo.

¿Quién es quién?

Michelle Yeoh como Evelyn Wang

Stephanie Hsu como Joy Wang / Jobu Tupaki

Ke Huy Quan como Waymond Wang

James Hong como Gong Gong

Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdre

Tallie Medel como Becky Sregor

Jenny Slate como Dog Mom

Harry Shum Jr como Chad

Biff Wiff como Rick.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” es comedia negra de ciencia ficción que tiene el sello de calidad del reconocido estudio A24. Foto: Diamond Films

¿Qué dice la crítica?

En Rotten Tomatoes, “Everything everywhere all at once” obtuvo un 95% de aprobación por parte de la crítica especializada y un 89% del público general. Una calificación sobresaliente que la certifica como una de las mejores películas en lo que va del año.

“Dirigido por una destacada Michelle Yeoh, ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ hace honor a su título con un asalto a los sentidos calibrado por expertos”, dictaminó el consenso del portal especializado.