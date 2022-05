¿Y dónde están las rubias?: fans piden secuela, pero protagonista se niega a filmarla

A pesar de tener a la crítica en contra, con el tiempo, “¿Y dónde están las rubias?”, la película de 2004 protagonizada por Marlon Wayans y Shawn Wayans se ha ganado a un número amplio de seguidores.

Con el paso de los años, el tema de conversación ha sido ver el estreno de “White Chicks 2″, por lo que en su momento se le preguntó a Terry Crews si estaba dispuesto a volver a interpretar a su personaje y dijo que sí.

Ahora, hay alguien quien al parecer volver dar vida a las hermanas Wilson no le convence, ese es Marlon Wayans, quien interpretó a Marcus Anthony Copeland II / Tiffany Wilson.

Y dónde están las rubias fue una de las películas más populares del 2004. Foto: composición/Columbia Pictures

En una reciente entrevista con la revista GQ, Wayans habló de su carrera y de sus películas más populares. Cuando le tocó hablar sobre “¿Y dónde están las rubias?” y el pedido que hacen sus fans en redes sociales para grabar una secuela, dijo lo siguiente:

“La película casi nos mata. Eran horas de maquillaje, luego 14 para grabar. Shawn y yo tuvimos solo dos horas para dormir en 65 días. ¿Películas de maquillaje?, hasta que aprendan a hacerlo digitalmente o con efectos especiales, pero ahora no gracias. Eso es mucho trabajo. Mucha gente me dice: por qué no hacen ‘¿Y dónde están las rubias 2?’ y yo les digo: ¡No! ustedes háganla yo estoy haciendo otras películas”.

Marlon y Shawn Wayans, quienes también escribieron la película, encabezaron el elenco de “White Chicks” como Marcus y Kevin, respectivamente. En el reparto estuvieron acompañados por Jaime King, Busy Philipps, Jennifer Carpenter, Terry Crews, Jessica Cauffiel, John Heard, Frankie Faison, Lochlyn Munro y Rochelle Aytes.

En el 2004, la película llegó a los cines con críticas en gran parte negativas, pero resultó ser un éxito de taquilla, recaudando más de $ 113 millones contra su presupuesto de $ 37 millones.