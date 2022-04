“Moon Knight”: la serie de Disney ha hecho que la línea temporal del UCM sea confusa

La línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) puede ser un tanto confusa para los fans. Y, con cada nuevo estreno, ya sea película o serie, se complique todavía más. Tanto así que incluso el escritor y desarrollador de “Moon Knight”, Jeremy Slater, no tiene ni idea de cuándo y dónde tiene lugar el programa en esa línea de tiempo. Aparentemente, eso es intencional, pero es una muestra de lo caótico que puede ser este universo.

Ambigüeadad de tiempo intencional

Cuando un seguidor de Marvel le preguntó por redes sociales sobre la ubicación cronológica de la “Moon Knight” dentro del UCM, Jeremy Slater admitió que no tenía ni la más remota idea. Y también dijo que esa ambigüedad cronológica del Caballero Luna ha sido intencionada. “Muchas personas me han preguntado por esto, pero no tengo ni idea. Lo siento. No sabíamos cuándo se estrenaría nuestro programa en relación con las otras series y películas. Por ese motivo, la línea temporal se mantuvo imprecisa. Esa ambigüedad es intencional”, afirmó el guionista a través de su cuenta oficial de Twitter.

La intencionalidad de “Moon Knight”

“Moon Knight” se anunció en el 2019 antes de la pandemia de coronavirus y la grabación empezó en el 2021. Fueron dos años de diferencia. La pregunta que surge entre los fans es si la línea de tiempo del UCM se mantuvo sin alterarse porque Marvel Studios quería una serie independiente o, por el contrario, lo hizo por la incertidumbre de la pandemia y su efecto en el calendario de estrenos de las cintas y programas de la Fase 4.

"Moon Knight" se estrenó el 30 de marzo en Disney+ y en esta nota te damos 3 buenas razones para ver la nueva serie de Marvel. Foto: Disney+

Línea Temporal del UCM

Esta sería la línea oficial del UCM según Marvel (sin Moon Knight)

Capitán América: El Primer Vengador

Capitana Marvel

Iron Man

Iron Man 2

Thor

Los Vengadores

Thor: El Mundo Oscuro

Iron Man 3

Capitán América: El Soldado de Invierno

Guardianes de la Galaxia

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Vengadores: La Era de Ultron

Ant-Man

Capitán América: Civil War

Black Panther

Viuda Negra

Doctor Extraño

Thor: Ragnarok

Ant-Man y la Avispa

Vengadores: Infinity War

Vengadores: Endgame

Loki

¿Qué pasaría si…?

Wanda y Visión

Falcon y El Soldado de Invierno

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos