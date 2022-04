Will Smith vetado de los Oscar: conoce a los 5 únicos expulsados de la Academia

La agresión protagonizada por Will Smith hacia Chris Rock, registrada durante la edición 94 de los Premios Oscar, ha ocasionado que el protagonista de “King Richard” sea vetado de la Academia por 10 años.

Sin embargo, no ha sido el único que ha pasado por esta desafortunada decisión. Durante toda la historia de la premiación de Hollywood, cinco actores han sido expulsados de la Academia. A continuación, entérate quiénes son.

El actor Will Smith abofetea al cómico Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Foto: captura

A diferencia de otros casos, fue Will Smith quien decidió retirarse oficialmente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y no fueron precisamente las autoridades de esta entidad quienes lo expulsaron. Así, aunque era muy probable que esta hubiera ocurrido en cuestión de días, Smith se adelantó, cosa que no sucedió con otros actores, directores de cine y artistas visuales.

Carminne Caridi

El actor estadounidense fue el primer expulsado de la Academia por supuestamente prestar unos VHS vinculados con la piratería de las películas nominadas a los Premios Oscar. El artista recibió la notificación de su salida oficial de Hollywood en 2004; sin embargo, aseguró que no fue él quien hacía las copias, sino que el chico que llegaba a limpiar su lectora de VHS era un gran admirador de su colección de películas, por lo que le obsequió más de 60 filmes. Este hombre, conocido como Rusell Sprague, decidió reproducirlas, venderlas e incluso publicarlas en internet.

Carminne Caridi interpretó a Albert Volpe en las películas “El Padrino I” y “El Padrino II”. Foto: Twitter

Roman Polanski

El cineasta fue acusado de abuso sexual hacia una niña de 13 años, en 1997 y, recién 20 años después de que se fugara de EE. UU., la Academia decidió expulsarlo, tras el estallido del movimiento #MeToo. A pesar de que el hecho era un rumor a voces, el director de cine fue reconocido con una estatuilla dorada por la cinta “El pianista”, en 2003.

Roman Polanski fue arrestado el 26 de septiembre de 2009,en el aeropuerto de Zúrich, por las autoridades del país helvético, a petición de Estados Unidos. Foto: AFP

Harvey Weinstein

Un reportaje del New York Times reveló que el exproductor de cine fue acusado de abuso sexual por varias mujeres dentro del mundo de la actuación, entre ellas la reconocida actriz Ashles Judd. Weinstein fue expulsado de la Academia y ahora se encuentra cumpliendo una condena de 23 años.

Weinstein fue acusado de dos de cinco cargos criminales: uno de agresión sexual criminal en primer grado y otro de violación en tercer grado. Foto: AFP

Bill Cosby

El actor afroamericano fue retirado de la Academia luego de que varias mujeres lo señalaran y lo acusaran formalmente de abuso sexual. Fue este caso el que desencadenó la condena a Roman Polanski. “La Junta continúa alentando los estándares éticos que requieren que los miembros defiendan los valores de la Academia de respeto por la dignidad humana”, se leyó en un comunicado que difundió la entidad.

Bill Cosby es un artista y comediante estadounidense. Foto: AFP

Adam Kimmel

El director de fotografía de “Capote” y “Lars y la chica real” fue expulsado de la Academia el año pasado, luego que se supiera de dos delitos perpetuados a menores de edad en 2003 y 2010.