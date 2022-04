Marvel reconoce a las series de Netflix como canon para el UCM

La biografía oficial de Daredevil/Matt Murdock reveló que las series producidas por Netflix, y que ahora pasarán a estar disponibles en Disney Plus, forman parte del UCM.

Charlie Cox espera que su aparición como Matt Murdock en "Spiderman: no way home" no sea la única en el UCM. Foto: composición/Marvel Studios

