“House of the dragon”, precuela de “Game of thrones”, anuncia su estreno para agosto

HBO Max está listo para reabrir el mundo de GOT. La serie se enfocará en la casa Targaryen, años antes de su caída desde el Trono de hierro.

House of the Dragon es la precuela de Game of Thrones ¿Repetirá el éxito?. Foto: composición/HBO Max

Cine y Series LR LRTendencias ediciondigital@glr.pe