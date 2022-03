Netflix: cancela de forma inesperada su serie de terror “Archivo 81” tras una exitosa temporada

La serie norteamericana “Archivo 81″, compuesta por ocho episodios, hizo su debut el pasado 14 de enero, pero a pesar de las críticas positivas y la aprobación del público, que hizo que se ubicara en los primeros lugares dentro de los programas más vistos, se ha optado por no seguir con ella y no renovarla para una segunda temporada.

Inspirada en un famoso podcast homónimo estadounidense , la serie fue muy bien recibida por parte de la crítica, que la definía como adictiva, intrigante y bien construida. Además, la primera entrega terminaba dejando tras de sí todo un camino para una potencial temporada 2. Su creadora, Rebecca Sonnenshine, había asegurado que estaba en sus planes si Netflix le daba la oportunidad.

¿De qué trataba “Archivo 81″?

Protagonizada por Mamoudou Athie, “Archivo 81″ nos presentaba a Dan, un joven que acepta un sospechoso trabajo : restaurar para el enigmático multimillonario Virgil Davenport (Martin Donovan) una colección de cintas de video de 1994 que se habían visto dañadas. Mientras lleva a cabo su labor, descubre que pertenecían a una mujer llamada Melody Pendras (Dina Shihabi). Ella estaba investigando una peligrosa secta en el edificio de apartamentos Visser cuando desapareció de forma extraña. Tan extraña como la conexión misteriosa e inesperada que Dan acaba estableciendo con ella y su investigación.

"Archive 81" obtuvo una puntuación del 92% en Rotten Tomatoes. Foto: Netflix.

¿Por qué fue cancelada “Archivo 81″?

Netflix no ha explicado las razones tras la decisión, pero como suele ocurrir en estos casos, parece seguro que “Archivo 81″ no ha cumplido con las expectativas que la plataforma tenía sobre la serie. La serie llegó a ser la segunda más vista de Netflix durante su semana de estreno en la plataforma, aunque su debut no tuvo la fuerza esperada y luego no tardó demasiado en desaparecer del Top 10. De poco sirvió que recibiese muchas críticas positivas.

Reacciones a la cancelación de “Archivo 81″

La noticia de la cancelación de Archivo 81 ha sido recibido con gran pena por gran parte de sus fans, que esperaban ver cuál era el siguiente paso en la historia tras haber visto a Melody regresando al presente y a Dan quedar atrapado en 1994. Ya los fans hace un tiempo han hecho un llamado general a Netflix a “dejar de cancelar las series buenas”.