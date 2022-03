Oscar 2022: Gary Oldman y cómo la película “Darkest hour” aseguró su triunfo

El actor británico Gary Oldman es uno de los artistas más célebres de Hollywood. Su carrera habla por sí sola y sus papeles siempre lo han certificado como merecedor del premio Oscar. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para alcanzar dicho reconocimiento.

“Leon, el profesional”, “Drácula de Bram Stroker”, “True romance”, “The dark knight” y “Harry Potter and the prisoner of Azkaban” son algunas de las películas que demostraron su gran rango actoral y profesionalismo. Pese a esto, fue “Darkest hour” la que le hizo ganador del preciado galardón.

Así fue la premiación de Gary Oldman

En aquella ocasión, Gary Oldman compitió con Timothée Chalamet (Call me by your name), Daniel Day-Lewis (El hilo invisible), Daniel Kaluuya (Déjame salir), y Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq).

“Este premio es glorioso. EE.UU. me ha dado mucho: mi hogar, mi vida, mi familia y, ahora, un Oscar”, fueron las palabras del actor, quien se emocionó al recordar a su madre.

¿De qué trata “Darkest hour”?

En la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill se convierte en primer ministro británico y la conquista de los nazis sobre el continente europeo amenaza con una invasión a Inglaterra. Ante esto, el protagonista buscará la forma de salvar a su nación.

¿Qué dijo la crítica?

En Rottem Tomatoes, “Darkest hour” cuenta con una aprobación del 84% por parte de la critica especializada. Por otro lado, el público en general le otorgó un 82%.

“‘Las horas más oscuras’ se mantiene unida por la actuación electrizante de Gary Oldman, que da vida a Winston Churchill, incluso cuando la narrativa de la película se tambalea”, dictaminó el consenso del portal.