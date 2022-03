Universal Studios será la encargada de distribuir el próximo filme de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, el cuál representa el regreso del director, y estará ambientado la época de la Segunda Guerra Mundial. La cinta será protagonizada por la estrella de “Peaky blinders” Cillian Murphy.

Ahora, de acuerdo con el medio Variety, Josh Peck dará vida a Kenneth Bainbridge, un científico que participó en el Proyecto Manhattan, que permitió a Estados Unidos desarrollar armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial.

Poster promocional de Oppenheimer. Foto: Universal Pictures

¿De qué trata “Oppenheimer”?

Si bien de momento no existe una sinopsis oficial, Universal Studios describe el filme como “un thriller épico que sumerge al público en la palpitante paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo”.

En ese sentido, Collider informa que “Oppenheimer” se basará en el libro ganador del Premio Pulitzer “American prometheus: the triumph and tragedy of J. Robert Oppenheimer”, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

El gran referente de la película será el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Foto: Amazon.

¿Cuál será el reparto de Oppenheimer?

Junto a Cillian Murphy, lo acompaña un reparto de lujo conformado por Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Kenneth Branagh, Michael Anganaro, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz y ahora, Josh Peck.

Robert Oppenheimer. Foto: Flick/U.S. Department of Energy

¿Cuándo se estrena “Oppenheimer”?