Pasión de gavilanes, temporada 2 está en su tercera semana de estreno y poco a poco la historia va tomando forma respecto a quién mató al profesor Carreño, si su hija Adela tiene algo que ver, el romance de Juan David y Rosario Montes, la infidelidad de Óscar a Jimena y saber qué ha pasado con Franco Reyes.

Los mellizos Erick y León le ocultan a Juan y Norma información sobre su relación con el profesor Carreño. Foto: composición/captura/Telemundo

Para no hacer tan agónica la espera, la misma página oficial de la telenovela colombiana publicó este lunes 28 de febrero un video con algunas escenas que veremos en los próximos días. Entre las imágenes vemos a Rosario no aguantar más y dejarse vencer por el deseo de volver a ver a Juan David.

Por ello, se dirige a la hacienda para buscar y coquetear con él una vez más. Por otro lado, otras imágenes que nos llaman la atención son las de Jimena Elizondo acercándose a la verdad. Todo indicaría que esta semana ella sabrá quiénes viven en la casa de la colina que está en sus terrenos. ¿Qué hará Jimena al ver a Romina Clemente y su hijo Duván?

La casa de la colina en la que viven Duván, el hijo de Óscar, Romina Clemente y su madrina. Foto: captura/Telemundo

Solo debemos ser pacientes porque no hay duda de que Pasión de gavilanes 2 se las trae; esto recién empieza y hay mucho por desarrollar. Si aún no has visto la primera temporada de la novela, puedes encontrarla en la plataforma de Netflix. La segunda entrega de Pasión de gavilanes puedes disfrutarla de lunes a viernes a las 10.00 p. m. por el canal de Telemundo.

Como si esto fuera poco, el canal oficial de YouTube de Telemundo Telenovelas publica un día después los primeros minutos de Pasión de gavilanes, temporada 2.

Pasión de gavilanes 2: adelanto de la tercera semana