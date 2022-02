Oppenheimer: película sobre el “padre” de la bomba atómica revela posters promocionales

La cinta, que marca la sexta colaboración entre el famoso director Christopher Nolan y el destacado actor Cillian Murphy, estará bajo la distribución de Universal Pictures y se centrará en la vida de Robert Oppenheimer, el físico que lideró el proyecto Manhatan y que hizo la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, Universal Studios ha revelado un primer vistazo oficial de Murphy como Oppenheimer y cuatro posters promocionales del filme.

Cillian Murphy será J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Foto: Universal Pictures.

¿De qué tratará Oppenheimer?

Hasta el momento, no existe una sinopsis oficial, pero Universal Studios describe el largometraje como “un thriller épico que sumerge al público en la palpitante paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo”.

En ese sentido, el medio Collider informa que Oppenheimer se basará en el libro ganador del Premio Pulitzer, American prometheus: The triumph and tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Poster oficial de Oppenheimer. Foto: Universal Studios

Posters promocionales de Oppenheimer

Recientemente, Universal Studios ha revelado tres poster promocionales más de la cinta dirigida por Christopher Nolan.

Poster promocional de Oppenheimer. Foto: Universal Pictures

Poster promocional de Oppenheimer. Foto: Universal Pictures

Poster promocional de Oppenheimer. Foto: Universal Pictures

Elenco de Oppenheimer

Hasta la fecha se han confirmado la presencia de los siguientes actores:

Cillian Murphy como Robert Oppenheimer

Emily Blunt como Katherine ‘Kity’ Oppenheimer, esposa de Robert

Matt Damon como el Teniente General Leslie Groves, director del Proyecto Manhattan

Florenge Pugh como Jean Tatlock, miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos que tiene un romance intermitente con el protagonista

Benny Safdie como Edward Teller, físico húngaro conocido como el padre de la bomba de hidrógeno

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss , el Comisionado de Energía Atómica que inició los procesos que cuestionaron la lealtad de Oppenheimer a los Estados Unidos

Rami Malek interpretará a un científico, aún no se sabe el nombre de su personaje

Robert Downey Jr será dirigido por primera por el aplaudido director Christopher Nolan. Foto: composición

¿Cuándo se estrena Oppenheimer?