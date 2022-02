Marvel, DC y Star Wars están arruinando el cine, según Roland Emmerich

Los superhéroes han protagonizado los últimos éxitos de taquilla en el cine y no es para menos, considerando la gran maquinaria detrás de cada película. Al respecto el cineasta Roland Emmerich conversó con Den of Geek para reflexionar sobre los cambios en la industria y culpó a dichas producciones de su declive.

El director es conocido por grandes películas como 2012, Independence day, Godzilla, El patriota y Soldado universal. Sin embargo, no se ha declarado fan de Marvel Studios, DC Films y Lucasfilm porque han limitado los riesgos que toma Hollywood en comparación a dos décadas antes.

“Oh, sí. Naturalmente, Marvel, DC Comics y Star Wars prácticamente se han hecho cargo. Está arruinando nuestra industria un poco, porque ya nadie hace nada original”, fueron sus contundentes declaraciones para el medio especializado.

Para Emmerich, deberían hacer nuevas películas audaces y elogió a Christopher Nolan por su capacidad para hacer películas sobre lo que quiera. ”Yo lo tengo un poco más difícil, pero todavía tengo un nombre lo suficientemente grande cuando es una película sobre desastre”, agregó.

Tras esto, contó que nunca tuvo una relación cercana con los tebeos que inspiraron las cintas. “Eran muy infantiles y no había superhéroes. Por eso, al principio no funcionaban en Alemania. Igualmente nunca he encontrado ningún interés en ese tipo de películas”, finalizó.