The Flash: Michael Keaton alaba a Andy Muschietti por su regreso como Batman

The Flash, la película dirigida por Andy Muschietti, traerá de regreso a Michael Keaton como el Hombre Murciélago, 30 años después de Batman returns. Por su parte, los fans no podrían estar más emocionados, dado que el artista marcó al personaje para siempre.

En el podcast The Jess Cagle, el actor habló sobre su experiencia retomando el papel y qué lo convenció finalmente. Además, no tuvo reparo en llenar de halagos al cineasta.

PUEDES VER: DC Comics matará a Justice League en guerra épica a cargo de Joshua Williamson

“Cuando la propuesta vino a mí, en primer lugar, tenía curiosidad al respecto. Pensé: ‘Vaya, ¿cómo sería eso?’ Y luego, casualmente, hubo rumores, y recibí una llamada de Warner Bros. Querían hablar conmigo sobre algo y había indicios sobre Batman. Tiene que ser bueno. No hay razón para hacerlo si no es bueno”, comentó.

Tras estas palabras, recalcó que era importante ver una evolución: “No vale la pena si realmente no va a cambiar nada. Así que simplemente salté y me divertí. ¿Y por qué no lo harías tú? Sabes, quiero decir, el director Andy Muschietti es fantástico y es realmente creativo. No sé. Es divertido”.

PUEDES VER: Peacemaker se vuelve la serie más vista de HBO Max de la semana

Keaton será una vez más Batman para la película de The Flash - Crédito: Composición // Warner Bros

¿De qué trata The Flash?

“Una noche en el laboratorio, un rayo golpea una bandeja de productos químicos que salpica al policía científico Barry Allen con su contenido. Fruto del accidente, se vuelve capaz de moverse a super-velocidad y toma el nombre de The Flash”, adelanta la sinopsis.

¿Cuándo se estrena?

La cinta de Andy Muschietti tiene agendado su estreno para el próximo 4 de noviembre de 2022. HBO Max será su próximo destino una vez termine su paso por las salas de cine.