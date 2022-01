HBO Max publica en YouTube el baile de apertura de Peacemaker

El superhéroe conocido también como Christopher Smith e interpretado por John Cena aparece junto al resto del elenco de Peacemaker bailando la canción “Do ya wanna taste it de Wig Wam”, canción que ya se había utilizado anteriormente en el tráiler oficial del programa.

Dicha canción de apertura fue dirigida por el creador de la serie James Gunn y coreografiada por Charissa-Lee Barton.

El Pacificador obtuvo la “certified fresh” por parte del portal Rotten Tomatoes y tiene una nota media de la audiencia de 8,6 puntos. Foto: HBO Max.

Escena de apertura de Peacemaker

La secuencia de imágenes comienza con Peacemaker bailando solo en un lugar con poca luz, antes de que se le uniera Vigilante y Leota Adebayo, junto al resto del elenco, quienes siguen los pasos hechos por Christopher Smith. La escena termina con Peacemaker levantando a Judomaster y Eagly aterrizando frente a ellos antes de que aparezca el título de la serie.

¿Peacemaker tendrá segunda temporada?

En cuanto a lo que le espera a Peacemaker, Gunn declaró que le gustaría hacer varias temporadas para el programa . “Sabes, no hay un gran plan en marcha, pero, de nuevo, es algo que me encantaría hacer y sé que al elenco le encantaría hacer”, señaló. “Entonces, todos estamos, ya sabes, aún no nos han recogido. Así que solo tendremos que ver qué sucede con HBO Max”.

Coreografía del opening de Peacemaker. Foto: HBO Max

¿Dónde ver Peacemaker?

Peacemaker se lanzará exclusivamente para HBO Max, lo que significa que para ver la serie se tendrá que contratar el servicio online. De acceder al streaming, el usuario podrá ver más material de DC Cómics como The Suicide Squad, Harley Quinn, Wonder Woman, entre otros.