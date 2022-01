Globos de Oro 2022: todos los nominados a mejor película de drama

Los Globos de Oro 2022, la ceremonia que premiará a lo mejor de la televisión y el cine de Hollywood del 2021, ya tienen listos a todos sus nominados. Dentro de la categoría a mejor película de drama, cintas como The power of the dog con Benedict Cumberbatch, Belfast con Jamie Dornan y Dune con Timothée Chalamet suenan como las más reñidas que podrían llevarse la estatuilla de oro este domingo 9 de enero.

Con la gala más cerca que nunca, en esta nota hacemos un repaso por cada uno de los filmes nominados a mejor película de drama junto con sus protagonistas, directores y sinopsis.

Belfast

Escrita y dirigida por Kenneth Branagh, el autor cuenta un relato semiautobiográfico sobre el pequeño Buddy, quien crece en el contexto de las manifestaciones socioculturales de los años 60 en Irlanda del Norte.

Cuenta con las actuaciones de Jamie Dornan, conocido por su papel de Christian Grey, y Caitriona Balfe, de la serie Outlander.

CODA

Con la participación de Eugenio Derbez, quien esta vez se sumerge en el drama, CODA cuenta la historia de Ruby, la única miembro con audición de una familia de sordos.

El mexicano se pone en la piel de un peculiar profesor de música mientras que Emilia Jones interpreta a una joven que descubre su pasión por la música.

Dune

Del talentoso cineasta y director Denis Villeneuve, la adaptación de Dune, la famosa novela de Frank Herbert, no necesita presentación.

De la mano de Zendaya y Timothée Chalamet, esta nueva versión ha sido denominada por mucho como la más cercana y puede verse en HBO Max.

King Richard

Will Smith es Richard Williams, el padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams, a quienes tendrá que convertir en las próximas leyendas del deporte.

Se trata de una nueva actuación de Smith, quien amenaza también con llevarse el Oscar acompañado de Jon Bernthal, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton y Tony Goldwyn.

The Power of the dog

Benedict Cumberbatch brinda una actuación magistral en The Power of the dog, cinta que enfrenta Phil y George Burbank, hermanos de sangre totalmente opuestos.

Un matrimonio no deseado iniciará una guerra donde quedará enredado en medio el afeminado Peter, hijo de Phil.