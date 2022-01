El libro de Boba Fett: ¿aparecería un personaje clásico de Star Wars en la serie de Disney Plus?

Como ya pasó en The Mandalorian con la inclusión de Luke Skywalker, todo indica que una nueva reaparición estelar ocurrirá en El libro de Boba Fett porque toda nueva aventura del mundo de Star Wars inevitablemente estará ligada a la clásica trilogía dirigida por George Lucas. De acuerdo con un reporte del medio británico The Sun, Harrison Ford volvería a interpretar a Han Solo en la serie que actualmente se emite por Disney Plus.

¿El retorno de Han Solo?

La publicación aseguró que Ford estuvo en el set de la serie El libro de Boba Fett por varios días durante la filmación de Indiana Jones 5 que se llevó a cabo en Londres , por lo que se sospecha que la tecnología de rejuvenecimiento digital volvería a ser utilizada para presentar a Han Solo con una apariencia solo cinco años mayor a como se veía en los sucesos de la película el Retorno del Jedi.

El Retorno del Jedi ocurre cuatro años después de la Batalla de Yavin (Episodio IV) y The Book of Boba Fett ocurre nueve años después de aquella batalla en la que fue destruida la primera Estrella de la Muerte.

Aunque no existe confirmación oficial de este rumor, se puede tomar en cuenta que Ford tuvo una breve participación en el Episodio 9 de Star Wars en la que se usó la tecnología de rejuvenecimiento digital para varios personajes.

En el Episodio 9 de Star Wars en donde se usó ya tecnología de rejuvenecimiento digital para varios personajes. Foto: Daily Mail

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de El libro de Boba Fett?

El segundo episodio llegará a la plataforma virtual Disney Plus el miércoles 5 de enero de 2022. La serie contará con un total de siete capítulos.

¿A qué hora se estrenará El libro de Boba Fett, episodio 2?

El segundo episodio de El libro de Boba Fett se podrá ver a partir de las 3.00 a. m. en el caso de Perú. A continuación, mostramos los horarios de los demás países:

Perú y Colombia: miércoles 5 de enero a las 3.00 a. m.

México: miércoles 5 de enero a las 2.00 a. m.

Argentina y Chile: miércoles 5 de enero a la 5.00 a. m.

España: miércoles 5 de enero a las 9.00 p. m.

Trailer de El libro de Boba Fett