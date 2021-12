No way home: ¿por qué Doc Ock y Duende Verde no tuvieron reboot en el UCM?

Spiderman: no way home es una película con gran carga emocional para los fanáticos del superhéroe arácnido. Parte del atractivo de esta película es que, además de la presencia de Tom Holland, Marvel Studios y Sony Pictures lograron el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Aun así, más allá de los buenos resultados de la historia, los villanos tuvieron su cuota importante de protagonismo.

Los espectadores reconocen que el Duende Verde de Willem Dafoe es uno de los mejores antagonistas que se hayan podido presentar en las sagas live-action del Hombre Araña. Sin embargo, el terror que infunde no ha opacado a otro de los malos más queridos por el público, el Doctor Octopus.

Willem Dafoe volvió como Duende Verde para Spider-Man: no way home luego de la trilogía de Sam Raimi. Foto: composición/captura de YouTube/Sony/Marvel

Si bien Green Goblin tuvo una nueva versión para The amazing Spiderman con Garfield, los actores originales se mantienen en el recuerdo de millones de personas. No obstante, también existe la siguiente duda: ¿por qué no tuvieron reboot en el UCM?

Icónicos actores para icónicos villanos

En declaraciones compartidas por Comicbook, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, explicó por qué la trilogía de Holland optó por alejarse de los malvados clásicos y, en cambio, introducir a roles que habían sido poco explorados en otras franquicias.

“No se nos ocurrió hacer una nueva historia del Duende, ni hacer una historia de Oscorp, ni hacer a Doc Ock, ni a nadie que se hubiera hecho antes, por eso el Buitre y Mysterio fueron realmente los personajes clave”, explicó Feige.

“Incluso cuando estábamos haciendo eso y yo llevaba años diciendo, incluso antes de que nadie me preguntara qué pensaba, que no se puede conseguir nada mejor que Alfred Molina como Doc Ock. (Dije) que meterse en esos zapatos sería muy, muy difícil. Y no sería divertido encontrar una manera, si alguna vez fueras a traer a Doc Ock de vuelta, tendría que ser Alfred Molina”, agregó.

Un Peter Parker desde cero

Kevin Feige también contó cuál fue su enfoque para dotar al Universo Cinematográfico de Marvel de un Peter Parker diferente: “Cuando tuvimos la oportunidad de traer a Spider-Man al MCU con Homecoming, fue realmente explorar dos cosas que nunca se habían explorado antes en las películas de Spidey”.

“Una era hacer que fuera mucho más joven, que estuviera en sus primeros años de instituto y que se enfrentara a lo que supone ser tan joven y tener estos poderes, y que realmente disfrutara del entorno del instituto. Y la otra era que se sitúa dentro del universo Marvel más amplio y que hay otros héroes allí. Así que durante las primeras películas, siempre fue: ‘¿Cómo hacemos cosas que nunca se han hecho antes?’”.