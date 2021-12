Spider-Man 3: Tom Hardy no sería Venom en crossover con el Hombre Araña, según teoría

La película Spider-Man: no way home dejó muchas sorpresas a los fanáticos, gracias al multiverso arácnido desatado. Varios personajes de otros universos, aliados y villanos, llegaron al MCU, y el choque fue inolvidable. No por nada la cinta ha sido todo un éxito de taquilla y por parte de la crítica especializada.

Como nos adelantaba la sinopsis, la historia nos presentaba a Peter Parker lidiando con la exposición de su identidad secreta, dando un giro de 180 grados a su vida. Asimismo, tuvo que lidiar con Los Seis Siniestros, aún cuando los números estaban en su contra.

Para sobrellevar este nivel de amenaza, el protagonista contó la ayuda de Doctor Strange. Asimismo, la ficción sorprendió con la aparición de dos inolvidables variantes suyas, interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Sin embargo, las sorpresas no acabarían ahí, sino hasta las escenas poscréditos.

La primera hace conexión inmediata con el Venom de Tom Hardy. Como vimos, el personaje aparece dentro del MCU bebiendo en un bar, asimilando la idea de que vive en un mundo repleto de seres extraordinarios. Sin embargo, el hechizo de Doctor Strange para regresarlos a todos a sus respectivos universos surge efecto y el antihéroe desaparece.

Las consecuencias de Spider-Man: no way home podrían verse en Spider-Man 4 o Venom 3. Foto: composición/Sony Pictures/Marvel Studios

Para sorpresa de varios, una parte del simbionte sí permaneció en el universo del actual Peter Parker, confirmando que tendremos el eminente crossover entre el feroz extraterrestre y el superhéroe. Lo que muchos se preguntan es si Tom Hardy será el mismo que lo interprete o se usará a otro actor.

Cabe resaltar que J. K. Simmons es el único actor que ha repetido diferentes versiones del mismo personaje en el multiverso de Marvel. Si Hardy también lo hace, sería el segundo en repetir la hazaña que más de uno agradecería.