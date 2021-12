Spider-Man 3: Marisa Tomei confiesa que hizo spoiler del final de No way home

Spider-Man: no way home presentará a icónicos villanos de las franquicias de Tobey Maguire y Andrew Garfield gracias al multiverso desatado por el hechizo de Doctor Strange. Por ahora, Tom Holland se ha mantenido al margen en cuestión de revelar información secreta acerca de esta nueva apuesta de Sony Pictures y Marvel Studios. Sin embargo, ello no significa que alguna de las otras estrellas haya hecho caso omiso al hermetismo que se trata de manejar para la película.

Como ya es de conocimiento público, Holland es quien usualmente ha dado a conocer, sin permiso, detalles bastante importantes en anteriores oportunidades. Por ello, el actor se ha hecho la fama de soplón, razón por la que muchas veces ha sido acompañado por Benedict Cumberbatch u otros de sus colegas a las ruedas de prensa, a fin de que puedan ayudarle a controlar la información que ofrece.

El spoiler de No way home

En este caso, el spoiler de No way home no vino de Tom, sino de Marisa Tomei, quien interpreta a la tía May en el UCM. En conversación con el canal de YouTube BackstageOL, la actriz confesó la presión de estar en una producción tan masiva y no poder hablar de lo que pasa en el metraje. Aun así, encontró la manera de ‘liberarse’.

“Solo mi terapeuta conoce el final. Tenía que estar bajo juramento y tenía que contárselo a alguien”, mencionó Tomei entre risas. Aunque, también comentó que su familia no tiene mucho interés sobre lo que ella hace para Marvel: “A nadie le importa a excepción de mi sobrino de 6 años. Quiero decir, honestamente, no creo que nadie esté muy impresionado conmigo”.

Marisa Tomei reveló final de No way home a su terpaeuta. Foto: composición/Marvel/Sony

La evolución de tía May

Con el estreno de No way home, Marisa Tomei habrá participado en cinco producciones del UCM. Sin embargo, diversos rumores apuntan a que su personaje, la tía May, morirá en esta entrega del ‘Trepamuros’. Si ello se convierte en realidad, los fanáticos quedarían destrozados, ya que es uno de los roles secundarios más queridos.

A pesar de no ser una de las protagonistas, Tomei afirma que su papel ha logrado evolucionar con el pasar de las películas en las que ha estado presente: “La serie (de cintas) está creciendo por sí sola y se revelan muchas cosas con cada entrega. Así que hay espacio para el desarrollo y para que ella tenga su naturaleza esencial, y para que se enfrente a estas circunstancias cambiantes”, precisó.